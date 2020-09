Contrôler la protection de l’étanchéité de vos bâtiments n’a jamais été aussi facile et durable grâce à Hauraton, l’expert de la conception sur- mesure. Inédite sur le marché du bâtiment, de la construction et des TP, la gamme novatrice de ce leader de la fabrication et conception de caniveaux apporte une solution durable aux problématiques de chantier. Découvrez EASY CONTROL®.

Lorsque vos bâtiments possèdent une partie souterraine, avec par exemple un parking ou un sous-sol, il peut parfois être difficile de contrôler la protection de leur étanchéité avec les solutions actuellement disponibles, peu optimisées. Les contraintes sont grandes lorsque l'intervention de 2 à 3 lots différents est nécessaire : incompréhension entre les parties, qualité non assurée, perte de temps. Hauraton a ainsi développé pour la première fois sur le marché, des caniveaux innovants à installer par un seul lot pour contrôler facilement la protection de l'étanchéité de vos bâtiments. C'est la gamme EASY CONTROL®.



Grâce à un système fiable et durable, vous pouvez établir le contrôle à tout moment via une simple vérification visuelle. L'installation est ainsi sécurisée et le processus de contrôle devient véritablement efficace, facile et rapide.

Une réponse aux exigences légales

Conformément aux DTU 20.1 et 43.1, le contrôle de la protection de l'étanchéité doit être assuré pour tout bâtiment.



Les caniveaux à installer en lot unique de la gamme EASY CONTROL® de Hauraton sont une solution novatrice et comblent les failles du marché en répondant aux exigences légales. La démarche de contrôle devient accessible, facile et pérenne.

L'innovation au coeur des besoins terrain

Les caniveaux EASY CONTROL® ont été pensés par le service de recherche & développement de Hauraton suite aux retours de leurs différents interlocuteurs, maîtres d'oeuvres et entreprises du bâtiment. Ces caniveaux se révèlent être une véritable innovation en termes de qualité, d'adaptabilité et de facilité de mise en oeuvre.



En réponse aux différentes exigences et problématiques de chantier, la gamme est modulable et adaptable grâce à ses différentes options : matériaux, couleurs ou encore hauteur réglable. Ce travail de co-création a abouti au développement de produits essentiels, durables et faciles à utiliser afin de répondre à tous les besoins du terrain et de contrôler la protection de l'étanchéité.

Deux produits pour deux utilisations

Hauraton propose ainsi deux produits distincts selon vos nécessités. EASY CONTROL® DALLE est un modèle permettant le contrôle du positionnement de la protection d'étanchéité du bâtiment et la jonction entre la dalle et cette protection.



EASY CONTROL® HYDRO, quant à lui, est un modèle permettant le contrôle du positionnement de la protection d'étanchéité du bâtiment et le recueil des eaux résiduelles.



Ces deux caniveaux innovants apporteront une solution concrète et durable pour combler le manque actuel du marché.