HAURATON : premier expert dans la gestion des eaux pluviales à publier des FDES

HAURATON : un acteur clé de l'éco-conception et de la RE2020

La publication des FDES individuelles, disponibles sur le site BASE-INIES.FR, atteste de l’expertise de HAURATON dans le domaine des solutions de gestion des eaux pluviales. Ces fiches offrent des outils indispensables aux acteurs de la construction engagés dans des projets d’éco-conception et low-carbon.

Un engagement pour la performance environnementale

La création de FDES demande un investissement significatif en temps et ressources. En publiant ces fiches individuelles, HAURATON justifie pleinement la performance environnementale de ses produits, essentiels pour répondre aux exigences de la réglementation RE2020 en France.

Premier acteur du secteur à publier des FDES

Avec cette démarche proactive, HAURATON devient le premier expert du caniveau à publier des FDES, renforçant ses engagements en matière de responsabilité sociétale. Ce positionnement durable et innovant répond aux attentes croissantes du marché pour des produits low-carbon.

FDES : des informations clés pour une construction durable

Les FDES fournissent des informations détaillées sur l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie : matériaux, fabrication, transport, utilisation et fin de vie. Elles sont essentielles pour les architectes, ingénieurs et maîtres d’ouvrage qui intègrent des critères environnementaux dans leurs projets.

Des produits respectueux de l’environnement

Les produits HAURATON intègrent des matériaux recyclés et recyclables. L’utilisation de fibres de basalte dans la gamme FASERFIX, au lieu des fibres de plastique, illustre cet engagement. Ce changement réduit l’empreinte carbone et contribue à des projets de construction plus durables.

Une usine pensée pour la durabilité

L’usine HAURATON, située à Ötigheim, Allemagne, respecte des normes strictes en matière de durabilité : efficacité énergétique, gestion de l’eau, des déchets et qualité de l’air. Cet engagement contribue à minimiser l'impact environnemental à chaque étape du processus de production.

Certification LEED et BREEAM

Les produits HAURATON soutiennent les certifications LEED et BREEAM. Les FDES fournissent des informations clés pour répondre aux normes environnementales des projets de construction.

