Hellio : une équipe au côté des professionnels de la rénovation énergétique

Depuis plus de 14 ans, les équipes de Hellio œuvrent aux côtés des professionnels de la rénovation énergétique pour simplifier les démarches et apporter des solutions sur mesure à tous les consommateurs d’énergie. Le réseau Hellio Pro est l’aboutissement de nombreuses années de collaboration et d’échanges avec les entreprises de travaux de toutes tailles et partout en France. Ces milliers d’artisans sont les acteurs majeurs de la transition énergétique, qui agissent concrètement chaque jour pour aider leurs clients à économiser de l’énergie, baisser leurs factures et leur impact environnemental.

Des solutions pensées avec les pros, pour les pros

Les nombreux dispositifs de financement ont rendu le secteur de la rénovation énergétique plus complexe, pour les bénéficiaires comme pour les professionnels. Délais administratifs, documents à remplir, calcul des aides… autant de facteurs qui coûtent de l’argent et du temps. Du temps qui pourrait être consacré à la prospection et à la réalisation des chantiers.



Depuis 2020, le contexte sanitaire et économique a entraîné de nouvelles difficultés et de nouveaux freins à lever pour trouver des clients et mener à bien les travaux.



Hellio Pro, c’est une solution de partenariat qui prend en compte les enjeux et la réalité du métier des artisans. Nos conseillers leur donnent les moyens de faciliter et développer leur activité, avec les bons outils et une formation continue aux évolutions du secteur.

LC Thermic, partenaire expert du chauffage et de la ventilation

LC Thermic est partenaire de Hellio depuis 2019. Le marché de la rénovation énergétique bénéficie du partenariat que les entreprises et les artisans établissent avec Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie.



Le marché de la rénovation énergétique bénéficie du partenariat que les entreprises et les artisans établissent avec Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie.



À la clé : l’ouverture pour les entreprises aux nouveaux marchés de la rénovation, le développement de nouvelles compétences, l’externalisation de la prospection commerciale et le montage des aides financières le plus avantageux nécessaire à la réalisation des travaux pour les particuliers.



C’est ce que nous explique Mickaël Schmith, président de l’entreprise LC Thermic, partenaire Hellio spécialisée dans les solutions d’installation de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.

Comment fonctionne la collaboration entre une entreprise spécialisée dans les solutions de rénovation énergétique et un acteur tel que Hellio, acteur de la maîtrise de l’énergie ?

Plus qu’une collaboration, c’est un véritable partenariat. Nous avons des intervenants dédiés chez Hellio qui nous contactent de manière quotidienne pour nous informer des déroulés et des prochaines visites techniques que nous pourrions avoir chez des clients. De notre côté, nous leur faisons un compte-rendu de nos visites chez les particuliers. Chaque jour, chez nous, ce sont 4 visiteurs techniques qui réalisent 20 visites chez les particuliers. Ces visites sont saisies dans un logiciel commun avec Hellio, avec les informations nécessaires à remonter. Hellio se charge ensuite d’envoyer les devis à nos clients.

Ce sont les aides à la rénovation énergétique qui vous permettent de vous développer ?

Tout à fait. En 2018, nous n’étions que 2 salariés, nous avons commencé à travailler avec Hellio à partir de juin 2019 et nous sommes aujourd’hui une trentaine.

Quelles nouvelles compétences avez-vous acquises ?

Principalement, un support très important sur la partie marketing, la mise en avant de nos sociétés et des aides pour tout ce qui est développement commercial. C’est-à-dire que l’on a pu externaliser cette partie recherche du client et commerciale qui a un coût très important pour notre entreprise en plein développement. Nous avons pu aussi considérablement améliorer notre image de marque auprès de nos anciens et de nos nouveaux clients grâce à Hellio.

Et vous avez développé de nouvelles activités ?

Oui. Au départ nous faisions principalement de l’installation de chaudières gaz. Avec l’aide de Hellio, nous avons pu aller sur le marché des chaudières biomasse, c’est-à-dire des chaudières à granulés, chose que nous ne faisions pas avant. Hellio nous a apporté un support sur la recherche de clients et de fournisseurs pour ces chaudières.

Pourquoi avoir choisi Hellio dans ce milieu ultra concurrentiel du financement de la rénovation énergétique ?

Tout d’abord, il était important pour nous de commencer ce partenariat avec une société qui ait une vraie notoriété et un vrai historique. Hellio travaille depuis des années sur la rénovation énergétique. Nous souhaitions aussi être accompagnés par un partenaire fiable, avec un savoir-faire réel sur l’aide au montage financier des dossiers : les Certificats d’Économies d’Énergie et MaPrimeRénov’. Enfin, nous voulions un partenaire avec lequel nous pouvions être sûrs de ne pas avoir de souci de paiements derrière, car la partie trésorerie est également très importante pour une entreprise comme la nôtre.

Carte de visite LC Thermic

Métier : solutions d’installation de systèmes complexes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour les particuliers et les professionnels

Président : Mickaël Schmith

Fondation : 2018

Implantation : nationale, dont Ile-de-France, Centre et Sud

Effectif : 30 salariés

Pour en savoir plus exit_to_app