Pour améliorer les performances des planchers en réduisant au minimum le coût de mise en œuvre et la consommation des matériaux utilisés, la solution technique allégement U-Boot® Béton a été mise en œuvre pour la réalisation des dalles allégées en béton associées à un système de post-tension.

Le parking Silo « République » sur la ville de Reims a été terminé en octobre 2020. Il est réalisé en béton armé avec une capacité de 745 places de stationnements accessibles par des rampes qui permettent l'accès aux véhicules jusqu'à la toiture.

Le projet, pour permettre l’optimisation des espaces intérieurs de circulation et l’ajout de deux rangées de voitures, devait être réalisé avec des planchers de type béton de 16 mètres de portée sans poteaux intermédiaires et sans aucune retombée de poutre. Le choix technique des concepteurs a été d’utiliser des planchers allégés avec la solution technique U-Boot® Béton associées à une solution technique de post-tension. L’association de ces deux technologies a permis d’atteindre l’objectif de réaliser des planchers portant entre façades tout en garantissant les 16 mètres de portée.

La société Daliform Group a fourni les éléments U-Boot® Béton qui, posés en fond de coffrage comme coffrages perdus, ménagent des vides dans la dalle. Du fait de leur disposition en bande ils laissent des nervures sur toute la portée de la dalle dans lesquelles sont disposés les torons gainés graissés de précontrainte, ainsi que des aciers passifs. Les aciers de précontrainte bénéficient ainsi du bras de levier maximum possible par les 40 cm d’épaisseur de plancher, tandis que le poids de la dalle est considérablement allégé.

Encore une fois, l’utilisation du U-Boot® Béton s'est avérée être la solution technique idéale pour la réalisation d’un ouvrage de grandes portées qui a permis une grande liberté architecturale avec une exploitation optimisée des espaces intérieurs. De plus, la réduction de la charge globale de la structure a permis une optimisation importante des structures portantes verticales et des structures de fondation.

Daliform Group est l’entreprise leader dans le développement et la production de coffrages perdus en plastique recyclé pour le monde de la construction. Grâce à son équipe d'ingénieurs hautement qualifiée, l'entreprise est devenue un vivier d'innovations et de succès aux services des entreprises du bâtiment.



Daliform Group fabrique des coffrages perdus pour réaliser des vides sanitaires, des bassins de rétention et/ou de dispersion des EP (Iglu’®, Système Atlantis) et des radiers et dalles en béton armé allégées (U-Boot® Beton, U-Bahn® Beton, Fit Slab).



Les produits Daliform Group ont contribué à la réalisation d’ouvrages importants en France tel que les Tours Hekla, Duo, Alto, Trinity à Paris, des parkings et beaucoup d’autres ouvrages dans le monde entier.

Les coffrages sont réalisés conformément aux standards de qualité les plus élevés et ils sont couverts par de nombreuses certifications, Avis Technique du CSTB.

