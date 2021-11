HelloArtisan : retour d’expérience d’un artisan membre du réseau

Richard Gutierrez, dirigeant de la société Apb Amelioration Et Protection Du Bâtiment, nous partage son ressenti sur la plateforme helloArtisan mettant en relation partout en France des artisans et des particuliers ayant des projets de travaux. En quelques minutes, ce professionnel de l’Habitat nous dévoile les avantages et les chiffres clés engendrés via le service helloArtisan.

Située dans la région PACA, la société Apb Amélioration Et Protection Du Bâtiment est spécialisée dans le traitement de l’humidité et l’étanchéité.



Client depuis novembre 2019, Richard Gutierrez apprécie la facilité de la plateforme helloArtisan pour trouver des clients ciblés correspondants à son activité. Un gain de temps non négligeable dans la prospection de clients.



Plus précisément, le dirigeant nous indique réaliser environ un chantier pour 5 contacts achetés par semaine chez helloArtisan, lui permettant ainsi d’avoir un complément de chiffre d’affaires non négligeable. Ce sont environ 20 contacts par mois qui lui sont envoyés.



Des chiffres très satisfaisants selon ce professionnel de l’Habitat faisant partie du réseau d’helloArtisan qui comptabilise plus de 4 500 artisans. Pour en savoir plus exit_to_app