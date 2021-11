Les questions à se poser avant d’adopter la géolocalisation de véhicules

La géolocalisation de véhicules vous intéresse et vous vous demandez s’il s’agit d’une bonne solution pour vous, par où commencer, ou comment tirer le meilleur parti de votre système ?

Quartix, expert et leader du secteur depuis 2001, répond aux questions que se posent la plupart des chefs d’entreprise et gestionnaires de flottes au moment de se décider à adopter la géolocalisation de véhicules.

Qu’est-ce que la géolocalisation de véhicules ?

La géolocalisation de véhicules est l’une des technologies intelligentes issues de la télématique embarquée, un domaine à la croisée des télécommunications, des technologies automobiles, du transport routier, de la sécurité routière, des communications mobiles et de la technologie informatique.

Aujourd’hui, le terme couvre plus que le simple suivi de véhicules sur une carte. Quand on parle de géolocalisation de véhicules en entreprise, on parle généralement des différents outils servant à optimiser les opérations des flottes automobiles, en les aidant ainsi à contrôler leurs activités, et à effectuer les ajustements nécessaires pour répondre plus efficacement aux demandes de leurs clients, économiser du carburant, ou renforcer la sécurité de leurs employés.

Comment fonctionne la géolocalisation de véhicules ?

Pour pouvoir assurer le suivi d’une flotte automobile, il faut d’abord équiper les véhicules de balises de géolocalisation.



Une fois celles-ci mises en place, l’obtention des données télématiques s’effectue de manière simple, avec le concours de plusieurs technologies :

Les données de localisation sont collectées par les satellites GPS et transmises à la balise du véhicule.

L’interface moteur traduit ces données et y ajoute les données recueillies par l’accéléromètre et le capteur de tension de batterie.

L’information est relayée au serveur via la carte SIM de la balise qui « communique » avec le réseau téléphonique.

Le serveur formate les données et les met à disposition via une application en ligne.

En plus de recueillir les données télématiques de vos véhicules, un bon système de géolocalisation se charge également de les analyser afin de générer des rapports simples d’utilisation qui vous permettront d’exploiter les données recueillies sur votre flotte. Vous pourrez ainsi découvrir vos meilleurs conducteurs et comparer leurs kilométrages, analyser vos dépenses en carburant, alléger vos tâches administratives, et bien plus.



Quels sont les avantages de la géolocalisation de véhicules ?

La géolocalisation de véhicules facilite la bonne gestion de votre main d’œuvre mobile ainsi que de votre flotte. Les avantages qu’elle présente sont nombreux. Grâce à la géolocalisation de véhicules, vous pouvez :



Réaliser d’importantes économies

En diminuant le temps passé sur la route grâce à de nombreuses fonctionnalités

En réduisant votre consommation de carburant grâce à l’analyse du style de conduite

En réduisant l’usage non autorisé des véhicules grâce au geofencing

Augmenter votre productivité

En affectant les employés en fonction des besoins grâce aux données de proximité

En optimisant les temps de trajet grâce aux cartes d’itinéraires

En réduisant le temps passé sur les tâches administratives grâce aux rapports

Assurer la sécurité de vos conducteurs

En détectant les comportements dangereux et en encourageant une conduite souple et sûre grâce aux scores Eco-Quartix

En maintenant vos véhicules en bon état grâce aux rappels de maintenance

En utilisant des données précises et impartiales pour les innocenter en cas de fausses accusations grâce aux carnets de route

Protéger vos véhicules

En réduisant leur utilisation non autorisée grâce au geofencing

En assurant un entretien régulier grâce aux rappels de maintenance

En privilégiant une conduite plus souple grâce aux rapports d’éco-conduite

Améliorer votre service client

En fournissant des informations en temps réel sur l’emplacement de vos conducteurs grâce au suivi en temps réel

En réaffectant sur une urgence l’employé le plus proche du lieu d’intervention grâce aux données de proximité

En prévenant vos clients lorsque vos conducteurs arrivent à proximité de leur domicile grâce aux alertes de geofencing

La géolocalisation est-elle réservée aux flottes qui font beaucoup de kilomètres ?

Non. Si la géolocalisation est réputée pour les économies de carburant qu’elle permet de réaliser, elle n’est cependant pas réservée aux flottes actives qui parcourent un grand nombre de kilomètres. Il n’y a pas que pendant l’utilisation des véhicules que la géolocalisation permet de faire des économies.



Si les véhicules de votre flotte ne font que peu de kilomètres dans la journée, sachez que la géolocalisation peut néanmoins vous aider à :

Contrôler le temps passé sur site et réduire ainsi le nombre d’heures supplémentaires injustifiées

Répondre de façon rapide et efficace à une situation d’urgence en envoyant votre employé le plus proche du site d’intervention

Analyser les kilomètres effectués à titre personnel afin de réduire l’utilisation non autorisée des véhicules, ou de calculer les avantages en nature octroyés à vos employés

Analyser les temps d’arrêt moteur en marche pour économiser du carburant même lorsque vos véhicules sont à l’arrêt

Améliorer la conduite de vos conducteurs pour assurer leur sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route, tout en réalisant des économies de carburant

Prévenir vos clients de l’arrivée de vos employés grâce à la mise en place de zones de geofencing

La géolocalisation de véhicules est-elle la bonne solution pour mon entreprise ?

La géolocalisation de véhicules peut aider les entreprises à réaliser des économies, à augmenter leur productivité et à améliorer leur service client. Personne ne connaît votre entreprise mieux que vous, et c’est donc à vous de décider s’il s’agit d’une bonne solution pour votre entreprise, en fonction de vos besoins, de vos ressources, de vos objectifs et de vos priorités.



Cependant, il est assuré que la géolocalisation vous sera utile si votre entreprise dispose d’une flotte de véhicules (quelle que soit sa taille) et envoie des employés sur site ou sur la route. Quel que soit le kilométrage de votre flotte et sa consommation de carburant, la géolocalisation peut vous apporter de nombreux avantages.



