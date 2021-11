ALUCOBOND® : le matériau caméléon pour épouser durablement et en toute sécurité toutes les architectures

Les panneaux aluminium composites ALUCOBOND® offrent une source infinie d’inspiration aux architectes et designers pour habiller, embellir et rendre unique chacun de leurs projets.

Sa palette de gammes, déclinée dans une multitude de teintes, aspects, textures ou effets spéciaux, son poids minimal et sa parfaite aptitude au façonnage font du matériau l’allié idéal pour imaginer tous les possibles et épouser les formes de bâti les plus complexes. Sa grande résistance aux intempéries et à la corrosion, sa capacité d’isolation thermique, son faible impact environnemental, sa conformité à l’ensemble des normes feu inscrivent aussi l’ALUCOBOND® comme incontournable pour combiner sécurité, pérennité et construction durable.



Pour en témoigner, un tour d’horizon en images des dernières réalisations de la marque :



Convergence, nouveau siège social de Danone à Rueil-Malmaison : un bardage nacré en ALUCOBOND® Plus Sparkling white silver / ORY Architecture. (photo à la une / © Takuji Shimmura)

Grand complexe sportif de Bellegrave à Pessac : une vêture dorée en ALUCOBOND® Plus Spectra désert gold 921 / Groupe A40 architectes.

© Patrick Desvergnes

MAC1, nouveau siège social de Latécoère à Toulouse : un habillage à la manière des ailes d’un avion en ALUCOBOND® Plus NaturAL Reflect 405 et Anodized look C0EV1 / Agence d’architecture Brenac & Gonzalez.

© Christophe Picci

Citadelle souterraine de Verdun : un mur rideau revêtu d’une alternance de panneaux en ALUCOBOND® Plus Natural Line 401 et de surfaces vitrées / Agence d’architecture INCA.

© Nicolas Castets

Bâtiment B 612 Toulouse Aérospace : une vêture en plusieurs coloris d’ALUCOBOND® Plus jaune, orange, Spectra titanium et Sparkling black métallique / Kardham Cardete Huet Architecture.

© Arnaud Späni

Amphithéâtre de Notre Dame à Chartres : une seconde peau nacrée en ALUCOBOND® Plus Sparkling white silver / Benoît Tribouillet - SBBT Architecture.

© Philippe Ruault

Tours Dumont d’Urville à Angers : un bardage en ALUCOBOND® A2 pour prendre de la hauteur en toute sécurité / Latitude architecture Rennes.