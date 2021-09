HI-MACS® illumine la gare routière centrale de Weilheim, en Bavière

Dans l'architecture urbaine moderne, le jeu délibéré de la lumière et des matériaux est utilisé pour façonner l'environnement. Pour le réaménagement de la gare routière centrale (ZOB) de Weilheim, en Bavière, la pierre acrylique HI-MACS®, dans la teinte translucide "Opal", a été utilisée avec pour garantie, design et résistance aux intempéries.

Le concept global conçu par l'Atelier PK Architects de Berlin pour le réaménagement de la gare routière de Weilheim, en Haute-Bavière, répond à de nombreuses exigences fonctionnelles et servira, à l'avenir, de lien entre le centre-ville de Weilheim et le site de la gare. L'un des éléments de conception de la "Neue Weilheimer Bahnhofsband" (nouvelle bande de la gare de Weilheim), comme on l'appelle, est la verrière moderne et éclairée de la gare routière centrale et de la station Bike & Ride. La structure s'étend sur cinq des sept nouveaux quais de bus tout en offrant aux passagers un accès direct, et protégé des intempéries, aux trains du quai 1. L'impressionnante verrière de 120 m de long et 8 m de large a été conçue, fabriquée et assemblée par Glasbau Gipser GmbH, spécialiste de la construction en verre et en métal sur-mesure.



La verrière est soutenue par une structure porteuse stable de 130 tonnes en acier galvanisé qui supporte le poids des 1 000 m2 de vitrage et des 200 m2 de solins.



Le véritable point singulier, est le revêtement du bord extérieur du toit, qui est fabriqué à partir du matériau Solid Surface HI-MACS.



Pour ce faire, les spécialistes de Rosskopf + Partner AG ont fabriqué un total de 390 panneaux de pierre acrylique, qui confèrent à l'auvent son aspect brillant et élégant. Comme effet de design spécial, l'élégante inscription "ZOB Weilheim" (gare routière de Weilheim) a été fraisée à deux endroits de la bande périphérique, qui, grâce aux propriétés translucides du matériau Solid Surface de couleur "Opal", est rétroéclairée et se distingue très clairement. Dans l'obscurité, l'ensemble de la bande créé ainsi une atmosphère de sécurité pour les passagers.



Avec ses possibilités de conception quasi illimitées, HI-MACS est le matériau idéal pour ce revêtement. Il offre une variété de propriétés exceptionnelles, notamment des capacités de thermoformage tridimensionnel et une vaste palette de couleurs. HI-MACS "Opal" fait partie de la collection Lucent, dont les teintes translucides permettent de réaliser des designs spectaculaires et soulignent de manière optimale l'utilisation efficace de la lumière.

Le matériau extrêmement intempéries, ce qui réduit au minimum les besoins d'entretien futurs. Ce n'est pas la seule caractéristique du matériau qui a retenu l'attention des personnes impliquées dans le projet : " C'était la première fois que nous travaillions avec HI-MACS et nous avons été vraiment impressionnés par sa durabilité et sa facilité d'assemblage. En fait, pour nos installateurs, il n'y avait pratiquement aucune différence entre la pose des panneaux de Solid Surface et celle des solins ", explique le chef de projet M. Manfred Liehr.

Grâce à la nouvelle conception et au choix des matériaux, la ville de Weilheim s'est dotée d'une gare routière emblématique, à la mesure de son importance en tant que plaque tournante des transports publics dans la région.

Crédits Photos : Stefan Müller-Naumann

