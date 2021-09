EGGER élargit le champ des possibles pour la conception de portes

Que ce soit pour des espaces publics ou privés, les portes doivent être durables et s'intégrer dans un intérieur de manière esthétique. Grâce à la grande diversité de décors et de formats des stratifiés EGGER, les agenceurs et les architectes répondent à ces exigences de manière efficace et économique.

Les designs inspirés de la nature sont toujours plus présents

Les portes sont plus que de simples points de passage entre les pièces : associées au mobilier et au revêtement de sol, elles permettent de faire le lien entre les différents agencements d'un intérieur. Conscient de l'importance de portes au design bien pensé, le Groupe EGGER propose aux agenceurs et aux architectes des stratifiés résistants à l'abrasion, aux chocs et aux rayures dans l'actuelle Collection & Services. 83 décors sont disponibles en stock et à l'unité dans les formats de porte optimisés pour la découpe, 2 150 x 950 x 0,8 mm (standard porte). EGGER propose également d’autres formats comme le 2 150 x 1 020 x 0,8 mm (porte large) et dans le format standard des stratifiés 3 050 x 1 310 x 0,8 mm. Des décors au format XL de 2 790 x 2 060 x 0,8 mm viennent compléter la gamme.

Des portes au design authentique et convaincant

L'aspect bois revient en force pour le design de portes. Une esthétique et authenticité particulières sont ici obtenues grâce aux 22 reproductions bois dotées de structures de surface Feelwood En termes de rendu et de toucher, ces décors se distinguent difficilement du bois massif ou du placage tout en offrant tous les avantages du stratifié (stabilité dans le temps, résistance, absence de variation à la lumière, etc.). Pour soutenir cette tendance de fond, EGGER innove et propose désormais 2 décors en pores synchronisés disponibles en stock, au format porte avec le Chêne Halifax naturel H1180 ST37 et le Chêne Gladstone sable H3309 ST36. L’ensemble de la gamme Feelwood est également disponible en stratifié au format standard.

Autre tendance forte, les surfaces laquées extra-mates sont également plébiscitées pour la porte. Les décors dotés de la surface laquée extra-mate PerfectSense Topmatt sont particulièrement agréables au toucher et se prêtent parfaitement à un usage quotidien grâce à leurs propriétés anti-traces de doigts.

Les décors inspirés de matières naturelles gagnent eux aussi du terrain dans le design de portes. Là où les matériaux véritables tels que la pierre ou le métal ne conviennent que dans une certaine mesure en raison de leur poids et des possibilités d'usinage limitées, EGGER séduit par ses stratifiés format porte.



Sous la devise « Uni doesn't always have to be uni » (Qui dit uni ne dit pas forcément monochrome), EGGER s'intéresse spécifiquement à la texture des portes. « Les couleurs unies sont dans l'air du temps. Nous leur offrons l'authenticité qu'elles méritent », explique Klaus Monhoff, Responsable design et décors au sein du Groupe EGGER, faisant notamment référence à la structure bois ST19 Deepskin Excellent. Cette structure associe dosses marquées et zones striées. L'alternance de mat et de brillant confère par exemple au décor intemporel W1000 Blanc premium un effet bois brossé laqué.



La force de la Collection & Service EGGER reste incontestablement la disponibilité d’un même décor dans une large gamme de produits. Grâce aux coordonnés décors/produits, les stratifiés se marient idéalement avec les panneaux et les chants mélaminés Eurodekor, ce qui permet d'harmoniser agencement intérieur et portes pour offrir un design d’intérieur sans couture.

Des propriétés convaincantes pour une grande variété d'applications

Les stratifiés EGGER confèrent aux portes un design élégant pour des finitions qualitatives. Leur surface est robuste et résistante à la lumière ainsi qu'à l'humidité Ces propriétés en font la solution idéale pour la conception de portes dans tout type d’applications, comme par exemple les immeubles de bureaux, l’univers du retail, les hôtels et les restaurants, ainsi que dans les habitations privées.

La propreté et l'hygiène occupent une place centrale. Les stratifiés EGGER se distinguent tout particulièrement par leurs propriétés de surface antibactériennes conformes à la norme ISO 22196 (= JIS Z 2801) et sont de plus résistants à de nombreux produits chimiques et détergents courants. Sur les surfaces fermées et scellées de manière hygiénique, la quantité de bactéries et de germes est réduite de 99,9 % en 24 heures. Cette propriété empêche également leur prolifération lorsque les surfaces sont régulièrement nettoyées.

Des stratifiés homologués MED (Marine Equipment Directive) sont également disponibles pour l'aménagement intérieur des navires.

Photo à la une : Les matériaux comme la pierre ou le métal sont dans l'air du temps. Pour les applications de portes, ces matériaux ne sont souvent pas adaptés pour des raisons de coût, de poids et d'usinage plus complexe. Avec les stratifiés EGGER, ces rendus tendance peuvent être obtenus sans effort, même au niveau tactile.

