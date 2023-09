Hi Macs présente la Maison HIMACS

Plus que jamais la maison est le lieu où chacun se retrouve et exprime sa personnalité, son style de vie, à travers la décoration, le mobilier et les objets. Design et fonctionnelle, la maison doit être avant tout facile à vivre pour chaque instant de la journée, du lever au coucher, pour se ressourcer ou partager des moments en famille ou entre amis.

De la façade aux pièces de vie, en passant par la cuisine et la salle de bains, sans oublier le mobilier, et même les objets du quotidien, HIMACS est de tous les projets. Transformable à l’envi, il répond à toutes les contraintes, en termes de fonctionnalité, de robustesse, d’hygiène et d’esthétique, pour des maisons où il fait bon vivre et qui s’inscrivent dans le temps. Particulièrement apprécié dans le secteur résidentiel, HIMACS est ancré dans son époque et tourné vers la préservation de la planète et des générations futures, car sa longévité permet en effet une réduction des déchets au fil des ans. HIMACS est réputé pour ses nombreux certificats internationaux, qui reconnaissent ses performances hygiéniques exceptionnelles et sa préservation de la qualité de l’air en intérieur, car il ne comporte ni nanoparticules, ni formaldéhyde et il ne génère aucune émission nocive. Pour en savoir plus exit_to_app