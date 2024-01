Isoler les rampants de combles par insufflation

Rockin Bag System de ROCKWOOL est un système d’isolation thermique par insufflation de laine de roche pour rampants de combles aménagés ou aménageables composé de laine de roche nodulée (Rockin L), du sac Rockbag et d’adhésif qui permet de fermer l’extrémité des sacs et les trous d’insufflation. La technique consiste à insuffler, à l’aide d’une machine électrique, la laine de roche en vrac dans les sacs Rockbag. L’insufflation est réalisée par l’extérieur après avoir détuilé partiellement en lignes horizontales. Hautement efficiente, la laine de roche Rockin L pour l’insufflation garantit d’excellentes performances thermiques avec une conductivité thermique de 0,036 W/m.K et offre en moyenne 3°C de confort thermique en plus, soit 20% d’économies d’énergies constatées après la pose.



Le sac Rockbag est composé de trois parties :

Une membrane pare-vapeur valeur sd 20.

Un écran de sous toiture HPV (haute perméance à la vapeur d’eau).

Une grille de décompression sur 1 côté.

Économies d’énergie, confort acoustique et isolation définitive des combles aménagés ou aménageables

Avec Rockin Bag System, l’insufflation de laine de roche dans les rampants de combles aménagés ou aménageables offre beaucoup d’avantages autant pour les installateurs que pour les clients.



Pour l’installateur, Rockin Bag System est la seule solution permettant la rénovation de rampants de combles par l’extérieur sans dépose complète de la couverture. Il est trois à quatre fois plus rapide qu’une isolation de la toiture par l’extérieur. Ce système complet, sous ATEx, est considéré comme une technique courante. Rockin Bag System s’adapte à tous les types de couvertures et charpentes.



Pour le client final, Rockin Bag System permet de protéger ses combles déjà aménagés du chaud et du froid sans travaux à l’intérieur tout en assurant un chantier est plus rapide et moins coûteux qu’une isolation par l’extérieur. Rockin Bag System contribue au confort acoustique pour un intérieur plus silencieux sans perte d’espace habitable. Les performances de l’isolation des rampants de combles par insufflation mécanisée sont durables avec une isolation définitive. Rockin Bag System est éligible aux aides financières.

