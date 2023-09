Nouvelle campagne TV nationale OKNOPLAST du 11 au 29 septembre 2023

Un dispositif puissant et cohérent avec l’image de marque OKNOPLAST

OKNOPLAST dévoile sa nouvelle campagne publicitaire nationale grand public qui va placer la marque dans le cœur et l’esprit des Français ! Ce solide dispositif sera visible pendant 3 semaines du 11 au 29 septembre sur des chaînes à forte audience telles que France 2, France 3 et la chaîne météo, et via un volet digital.

Plus de 318 présences à la télévision sur les 3 semaines de la campagne

Pour cette nouvelle campagne publicitaire mettant en avant les fenêtres PRISMATIC, OKNOPLAST sponsorisera les bulletins météos de la chaîne du même nom, de France 2 (dont Télématin) et de France 3 (dont Météo à la carte) avec des spots de 12 secondes. Avec pas moins de 318 spots sur trois semaines et 58,7 millions de contacts estimés, la campagne vise la cible des 35 ans et plus. La présence de la marque sur de grandes chaînes nationales à des horaires de grande audience permet ainsi à OKNOPLAST de toucher le plus grand nombre, de s’adresser à son cœur de cible, de créer du trafic chez les distributeurs partenaires et de booster son marché au plus fort de la saison.

Relais de la campagne chez les partenaires Premium OKNOPLAST

Proche de ses clients, OKNOPLAST les place au cœur de sa stratégie et les accompagne dans leur développement avec des showrooms sur mesure esthétiques et impactants, des outils digitaux, des formations et un savoir-faire éprouvé.

Pour relayer la nouvelle campagne TV d’automne auprès de ses partenaires Premium et animer les points de vente, OKNOPLAST met à leur disposition gratuitement des roll-up PRIMASTIC. Ces actions s’inscrivent dans une démarche générale de soutien aux revendeurs qui, en plus de ces supports, vont bénéficier du lancement d’une campagne digitale (programmatique) de grande ampleur, la mise à disposition de kits de communication digitaux «prêts à l’emploi» pour leurs sites et leurs réseaux sociaux. Elles complétent également les services exclusifs proposés par OKNOPLAST aux revendeurs Premium : remises promotionnelles, facilités de financement pour les clients finaux avec le partenaire Cofidis, ou encore les formations dispensées par OKNOPLAST.

Avec cette puissante campagne d’automne, OKNOPLAST se donne tous les moyens pour valoriser le design et les performances d’isolation de ses produits, et en particulier celles de la PRISMATIC. Le fabricant développe ainsi sa notoriété auprès du grand public pour devenir la marque incontournable sur ce segment de marché.

Nouvelle fenêtre PRISMATIC OKNOPLAST avec poignée centrée

Dernière innovation de la marque, la fenêtre PRISMATIC a fait peau neuve et propose aujourd’hui une nouvelle finition avec poignée centrée en standard. Ce nouveau modèle se distingue par son design épuré et ses hautes performances d’isolation. Grâce à un profilé affiné de 76 mm et un battement central de 120 mm, il propose de plus grandes surfaces vitrées qui laissent entrer plus de lumière à l’intérieur de l’habitat. Salon, bureau, cuisine, chambre..., toutes les pièces de la maison profitent d’une grande clarté à laquelle s’ajoute de remarquables performances thermiques, pour un plus grand confort et d’importantes réductions de la consommation d’énergie.

Pour en savoir plus exit_to_app