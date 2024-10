L'art de la conversation : le mobilier sculptural en HIMACS par Lena Marie Emrich

Lena Marie Emrich se tourne une fois de plus vers HIMACS Solid Surface pour ses célèbres sculptures, y compris les « Gossip Chairs », qui sont complétées par une série de tables basses présentées dans l'exposition actuelle « Kunstverein Hannover Award » à Hanovre, en Allemagne.

Lena MarieEmrich a créé 50 œuvres sculpturales, collectivement appelées « Gossip Chairs », dans le cadre de son installation « Talk of the Town ». Ces pièces sont placées à l'extérieur et à l'intérieur de la prestigieuse association artistique Kunstverein Hannover, invitant les passants et les visiteurs à s'asseoir et à s'engager dans des conversations spontanées... ou même à partager un ou deux secrets.

Depuis 40 ans, le Kunstverein Hannover soutient les artistes émergents par le biais de ses programmes de résidences et de bourses. Depuis le 24 août et jusqu’au 6 octobre, le Kunstverein présente les œuvres de ses artistes résidents dans le cadre de l'exposition « Kunstverein Hannover Award », dont la première est organisée conjointement avec le Kulturdreieck Festwochen, un festival d'art de deux semaines à Hanovre.

HIMACS : un support privilégié pour l'innovation créative

HIMACS Solid Surface, un matériau traditionnellement utilisé en architecture et en décoration d'intérieur, est devenu un support privilégié pour les explorations artistiques de Lena Marie Emrich. Connu pour sa polyvalence, HIMACS est composé de minéraux, d'acrylique et de pigments naturels, et peut être thermoformé en formes tridimensionnelles sans joints visibles. Cette liberté de création a inspiré son utilisation dans une variété de projets artistiques. Des visionnaires tels que Zaha Hadid, Jean Nouvel, Karim Rashid et David Chipperfield ont également utilisé HIMACS dans leurs travaux novateurs.

Dans la dernière installation de Lena Marie Emrich, « Talk of the Town », le matériau joue un rôle central. Par le fraisage, le sciage, la gravure et le polissage, l'artiste a transformé HIMACS - qui est presque aussi durable que la pierre mais qui se travaille comme le bois - en une série de sculptures complexes et visuellement captivantes. Le résultat est un mélange harmonieux de savoir-faire technique et d'expression artistique.

Des sculptures qui invitent à l’échange

Chacune des « Gossip Chairs » forme un espace de conversation intime, conçu pour stimuler l'interaction. Bien que les sièges soient orientés dans des directions différentes, les personnes assises sont encouragées à se tourner les unes vers les autres, ce qui favorise une atmosphère de camaraderie. L'intention d'Emrich est d'instaurer un dialogue entre des étrangers, de provoquer une interaction et d'explorer la dynamique entre l'observateur et l'observé. Chaque variation des chaises - de « Tête-à-tête » à « Ménage à Trois » et « Octogone » - offre un élément narratif distinct, inspirant la conversation dans des directions nouvelles et inattendues.

Harmonie esthétique et matérielle

Pour les « Gossip Chairs », Emrich a choisi des tons HIMACS subtils mais contrastés, notamment le noir profond du Black Granite avec des mouchetures blanches, et les tons naturels et apaisants du Sea Oat Quartz et du Alpine White. Ces choix de couleurs rehaussent l'attrait tactile et visuel des sculptures, renforçant la nature calme et intime de l'installation.



L'exposition « Talk of the Town », qui présente les « Gossip Chairs », se tiendra au Kunstverein de Hanovre jusqu'au 6 octobre. Après l'exposition, les « Gossip Chairs » et les tabourets/tables seront disponibles à l'achat auprès de l'artiste.

Projet : Gossip Chairs à l’exposition “Talk of the Town”

Lieu : The Kunstverein Hannover, Hannovre, Sophienstraße 2, Allemagne

Design et fabrication : Lena Marie Emrich

Matériau : HIMACS, Black Granite G031, Sea Oat Quartz G038, Alpine White S028

Crédits photos : © Andre Germar, Mathias Voelzke