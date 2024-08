MARO : la révolution numérique du café en collaboration avec HIMACS

L'un des plaisirs les plus appréciés dans le monde est de pouvoir boire un café fraîchement préparé le matin. Les fondateurs de MARO Coffee Engineering ont été inspirés par leur propre frustration lorsqu'ils préparaient leur café à la maison et utilisaient des machines concurrentes,

car ils ne parvenaient pas à obtenir un résultat de grande qualité. L'expérience de Max Grimm et Robin Kuprat reflète une réalité partagée par de nombreux amateurs de café dans le monde entier : la déception causée par certaines des machines à café actuellement disponibles sur le marché. Les problèmes rencontrés vont de l'irrégularité de la qualité du café à la complexité des réglages de la température et de la pression, en passant par le calibrage correct de la quantité de café, le nettoyage fastidieux et la difficulté à obtenir une crème parfaite.

Dans ce contexte, le jeune couple de 22 ans a rêvé de créer une machine à café capable de répondre à ces problèmes de manière globale. Leur vision allait au-delà de la simple production d'un café exceptionnel : ils cherchaient à concevoir une solution globale qui ferait de la préparation d'un expresso, ou d'un autre type de café à la maison, une expérience gratifiante. En mettant l'accent sur la précision, la facilité d'utilisation et la durabilité, la nouvelle machine à café MARO Model 1 offre aux utilisateurs un appareil fiable et sophistiqué qui porte l'expérience du café à un niveau totalement nouveau. Pour ces raisons, l'entreprise a considéré que HIMACS était le meilleur partenaire pour ce projet, car il apporterait les qualités de durabilité, de résistance et, bien sûr, d'élégance.

Qu'est-ce qui rend cette machine à café si spéciale ?

La nouvelle machine à café MARO Model 1 réduit de 95 % le temps de chauffe, est silencieuse, consomme 60 % d'énergie en moins, est intuitive et interactive et fait ressortir toutes les nuances du café grâce à sa technologie. L'écran tactile de 7 pouces permet de personnaliser le café en fonction du goût et indique les étapes à suivre pour créer le meilleur café maison.

Max Grimm et son équipe d'ingénieurs, de designers et de graphistes ont travaillé dur pour atteindre la perfection dans les moindres détails, des performances jusqu’au design. De plus, cette machine est une véritable expérience pour tout utilisateur, qu'il soit barista ou débutant. Son écran comprend trois modes d'interface : le « mode explorateur » pour les débutants, avec des instructions en temps réel ; le « mode expert » pour les utilisateurs avancés ; et le « mode fan » pour ceux qui ont des connaissances plus approfondies sur le monde du café.

Le choix d'un matériau hautement résistant

La collaboration avec HIMACS a été essentielle pour la conception. Ce matériau offre une hygiène exceptionnelle, une grande résistance à l'usure quotidienne et une finition élégante. Les versions blanche et noire du MARO Model 1 utilisent des formules HIMACS avancées, offrant une flexibilité dans la conception et une durabilité dans la finition.

La version blanche utilise l'Alpine White Ultra-Thermoforming, parfait pour créer des courbes ergonomiques et saisissantes. La version noire, quant à elle, utilise Intense Ultra Black, qui associe la technologie Intense Colour à l'Ultra-Thermoforming pour obtenir le meilleur des deux mondes. Ouvrant de nouvelles possibilités pour la conception de surfaces, cette nouvelle formulation de matériaux permet de remarquables performances - les couleurs foncées deviennent plus intenses et plus résistantes avec moins de rayures visibles, tandis que la cohérence de la couleur pendant et après la fabrication permet d’en conserver la teinte.

Ce sont là quelques-unes des raisons qui ont conduit MARO Coffee Engineering GmbH à faire confiance à HIMACS qui, contrairement aux autres matériaux envisagés, offre les technologies nécessaires pour répondre aux attentes d'une machine à café de luxe.

Le modèle 1 de MARO représente une déclaration d'excellence et d'innovation, HIMACS garantissant un design visuellement parfait et répondant aux normes élevées de fonctionnalité, d'esthétique et d'hygiène.

Maro Coffee Engineering GmbH

Lieu : Sommerbergstraße 18, 98527 Suhl, Germany

Design : Bojidar Djenev for MARO Coffee Engineering GmbH

Fabrication : Interiors manufacture & design

Matériau : HIMACS Ultra-Thermoforming S928 Alpine White et HIMACS Intense Ultra Black S922U

Photographe : © Paul Traeger – Fotoloft Erfurt