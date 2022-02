HIRSCH Isolation conclut un contrat de fourniture d’électricité verte (PPA) avec Alpiq, pour couvrir 100 % des besoins électriques Communiqué | 21.02.22

Partager sur :

Une électricité à tout moment 100 % verte. HIRSCH Isolation et Alpiq ont conclu un contrat de fourniture d’électricité verte jusqu’à fin 2023. Les 5 usines françaises du groupe, spécialisé dans l’isolation en polystyrène expansé, utilisent une énergie 100 % verte, dont environ 20 % sont produits par un parc éolien français. Ce parc éolien est situé au Grand-Fougeray (en Ille-et-Vilaine), à 16 km de l’usine HIRSCH Isolation de Guipry, et couvrira l’équivalent de 100 % de la consommation électrique de cette usine. Une production locale, durable et responsable en accord avec les valeurs de l’entreprise.