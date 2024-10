HISTORIA : la gamme PRB dédiée à la rénovation patrimoniale

Avec 16 produits disponibles (enduits à la chaux, badigeons & peintures à la chaux, mortiers de réparation de pierre à la chaux, liant chaux, adjuvant, joint de façade à la chaux), Historia permet de répondre aux différents besoins de rénovation de façades anciennes.

Ces produits, estampillés « Historia », sont facilement identifiables. Ainsi, les professionnels pourront rapidement repérer les solutions PRB adaptées aux exigences des travaux de rénovation patrimoniale.

Pourquoi choisir HISTORIA ?

Nos produits HISTORIA allient respect des traditions, innovation technologique et performance pour offrir des solutions adaptées à chaque projet de rénovation.

Des mortiers de réparation et enduits à la chaux aux joints de façade, en passant par la peinture, un liant à la chaux et un adjuvant, chaque produit est conçu pour mettre en valeur l'authenticité et le charme des bâtiments anciens, tout en garantissant leur pérennité.

Un savoir-faire au service du patrimoine

Avec HISTORIA, vous avez la certitude de travailler avec des matériaux de haute qualité, qui respectent l'histoire et l'âme des lieux. Que vous soyez un professionnel de la restauration ou un passionné de vieilles pierres, nos produits sauront répondre à vos exigences.

Ensemble, continuons à faire vivre l'histoire à travers chaque projet de rénovation !

Retrouvez l’ensemble des produits HISTORIA en cliquant sur chacun d’eux :

