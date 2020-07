Dans un contexte où le digital est plus que jamais au coeur des interactions, la marque Hitachi met en place un nouvel accompagnement de ses clients et partenaires en France, à travers un programme de webinaires, animés par ses experts de proximité, basés en région. Les sujets réglementaires sont mis à l’honneur pour commencer, avec la NF EN-378 et les réglementations CH 32/35/36/38/39.

Une philosophie de transmission bien ancrée

Pour Nicolas Martin, Responsable Prescription France chez Johnson Controls - Hitachi, si la démarche est nouvelle d’un point de vue technique, en faisant appel à la visioconférence en direct, elle s’inscrit en revanche dans la continuité des efforts portés par le groupe, depuis des années. Il précise :

« Nous avons à coeur de transmettre notre expertise et de décrypter l’environnement complexe dans lequel nous évoluons, pour bien orienter nos clients. » Que ce soit lors des roadshows Hitachi, qui n’ont pu être organisés ce printemps en raison de la pandémie, ou via des formations spécifiques proposées dans le réseau, l’ambition de la marque Hitachi reste d’épauler ses clients le mieux possible, en favorisant le partage et les échanges. Le travail à distance n’impacte d’ailleurs en rien la proximité et la disponibilité offerte par les experts du réseau Hitachi.

Au contact permanent des bureaux d’études et attentif à leurs besoins, Nicolas Martin a voulu privilégier une approche didactique et pragmatique. Le lancement des webinaires implique toute son équipe de prescripteurs, les experts en région, répartis sur les 9 agences Johnson Controls - Hitachi. Nicolas Martin souligne : « Nous intégrons dans nos présentations un outil exclusif, le « Guide Réglementaire Hitachi ». Il a été conçu pour guider et vérifier très facilement la conformité des conceptions. » Cet été, une vingtaine de webinaires est planifiée sur la plateforme Air Académie, et d’autres thèmes sont déjà prévus pour la rentrée.

Air Académie, un virage digital

La plateforme Air Académie s’inscrit dans une logique de formation accessible à tous, sur les solutions Hitachi et sur leur environnement. Coline Accary, Responsable Communication & Marketing opérationnel, constate : « Ce printemps particulier s’est révélé un puissant catalyseur pour le montage du projet. Nous avons expérimenté le travail à distance comme jamais auparavant et évalué toute l’importance du digital dans notre quotidien. Apprendre ou se mettre à niveau sur des sujets précis, sans la contrainte des déplacements, c’est un confort pour nos clients que nous souhaitons leur offrir, développer et faire perdurer. »



À ce titre, la plateforme Air Académie proposera dans quelque temps, outre les inscriptions aux webinaires, des vidéos consultables en mode replay, ainsi qu’un enrichissement des thèmes.

Air Académie, une plateforme pour s’inscrire facilement

Pour devenir incollable en 45 minutes chrono et mieux appréhender les réglementations et normes en vigueur, quelques clics suffisent, à partir du site : www.air-academie.fr.



Les clients peuvent choisir la ville géographiquement la plus proche de chez eux, ce qui leur permettra de retrouver le jour J, via un lien Teams Live Events, leurs interlocuteurs et experts locaux.



Ils peuvent également trouver d’autres créneaux dans d’autres régions, si le créneau local proposé ne leur convient pas.



Chaque webinaire de 60 minutes maximum sera ponctué par un temps de questions-réponses. Des sessions complémentaires sur le thème des réglementations seront programmées jusqu’en fin d’année 2020.

Pour en savoir plus exit_to_app