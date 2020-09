Après une refonte complète, suite à l’adoption d’une nouvelle charte graphique fin 2018, le site corporate Hitachi Cooling & Heating arbore désormais un nouveau look et intègre de nouvelles fonctionnalités.

Cette version 2.0 du site hitachiclimat a été repensée, pour être optimisée en termes de SEO, et surtout plus ergonomique pour les différentes typologies d'utilisateurs. Elle affiche désormais une entrée par profil, distinguant l'utilisateur client final résidentiel ou tertiaire, du client professionnel. Cette mise à jour facilite la navigation, en offrant une meilleure expérience à l'utilisateur, mieux orienté pour trouver les solutions correspondant à ses besoins.



Respectant cette même logique, la partie « services » a également été revue et réorganisée. Parmi les nombreux outils et services que propose la marque, les utilisateurs peuvent désormais clairement distinguer les applications et logiciels leur étant destinés, qu'ils aient un profil particulier résidentiel, ou un profil professionnel CVC.

En parallèle, cette nouvelle version se veut également plus ergonomique et affiche une volonté de mise en avant de certains contenus utiles à l'utilisateur. Le « Partner Locator », que l'on retrouve dans la partie « où acheter », et qui permet à l'utilisateur de rechercher les différents points de distribution des solutions Hitachi Cooling & Heating, a été optimisé pour une meilleure mise en avant du réseau de distribution exclusif de la marque. Les clients retrouvent très facilement leurs bons interlocuteurs.



Cette dynamique de changement se veut dans la continuité d'une logique d'amélioration perpétuelle de la marque et des forts enjeux liés au digital. En effet, en début d'année, le site s'est doté d'une nouvelle docuthèque, un progrès notable, permettant de regrouper les documentations techniques et commerciales des gammes de produits au catalogue 2020. Des fonctionnalités supplémentaires de cet outil sont par ailleurs prévues pour la fin d'année, avec notamment l'intégration d'une partie archives.

