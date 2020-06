LEUL Menuiseries, fabricant français de portes et fenêtres sur-mesure, s’est intéressée aux avantages des coulissants en PVC et les possibilités d’amélioration des performances que ce matériau a à offrir. De cette étude sont nées les définitions produits d’Horizon. Un coulissant nouvelle génération, 100% PVC, 100% recyclable, 100% performance.

Le PVC, des qualités hors-pair

Le PVC est naturellement isolant, inerte et non-conducteur. Les évolutions technologiques sur ce matériau permettent des masses de profils plus élégantes et de meilleures performances thermiques.



Le PVC c’est aussi la couleur. Technologie approuvée, fiable et durable, les films de plaxage garantissent une excellente tenue dans le temps (particulièrement aux U.V). Avec une palette de 19 couleurs, le coulissant Horizon peut se présenter en mono ou bicoloration avec un choix multiple de combinaisons !



Désormais sans plomb, le PVC utilisé est recyclable à l’infini. Il nécessite également peu d’entretien et de moyens (eau savonneuse).

Horizon, un coulissant novateur

Le dormant du coulissant Horizon est thermo-soudé, pour une parfaite étanchéité. Il s’associe aux ouvrants qui bénéficient d’un système d’assemblage mécanique autour d’un joint portefeuille. Avec son battement central réduit (52 mm d’épaisseur), le clair de vitrage est maximisé pour des intérieurs plus lumineux !



Le vitrage bénéficie d’une certification CEKAL. Il se présente en 4.20.4 FEA (28 mm d’épaisseur), déclinable en une multitude de configurations.



Horizon dispose d’une gamme complète de dormants pour s’adapter aux chantiers neufs et aux rénovations. Dans ce dernier cas, LEUL Menuiseries propose la pose en façade avec deux ailes de Réno mesurant 40 et 80 mm. Disponible en option, son seuil pour PMR a la particularité de se poser sans encastrement, ce qui facilite la mise en œuvre en rénovation.



Les performances AEV du coulissant Horizon sont les suivantes : A*4, E*7B, V*A2 ; selon les performances établies sur les dimensions Acotherm. Le Uw = 1,5 w/m²K ; Sw = 0,46 et TLw = 0,523%.



Un coulissant complet qui s’ajuste à la collection PVC « LEUL ». L’entreprise française répond aux demandes des artisans poseurs depuis plus de 45 ans. Ses produits sont dessinés et conçus sur-mesure en prêt à poser, affirmant le positionnement de l’entreprise « LEUL vous va si bien ! ».