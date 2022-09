Hygiène et bien-être, WC lavant Geberit AquaClean

L’eau est indispensable pour l’hygiène quotidienne. Elle lave en douceur, mais aussi efficacement. C'est pourquoi de plus en plus de personnes sont séduites par une hygiène naturelle et douce où l'eau remplace le papier aux WC.

Imaginez-vous vous laver les mains avec du papier ou prendre votre douche quotidienne sans eau ? Difficile ! Se laver sans eau est impossible. Tout comme la douche est devenue une habitude quotidienne, Geberit désire apporter un changement durable dans l'hygiène personnelle aux WC grâce au WC lavant AquaClean. Sur simple pression d'une touche, après chaque passage, vous vous sentirez aussi frais que si vous aviez pris une douche.



De plus en plus de personnes qui accordent de l’importance à leur bien-être et soignent leur apparence sont conquises par le lavage naturel et doux du WC lavant AquaClean. Grâce à l’accord parfait entre design et technologie, les WC lavants Geberit AquaClean ne requièrent pas plus d’espace que les WC conventionnels.



Lors de la conception des WC lavants AquaClean, Geberit ne fait aucun compromis sur l’hygiène et la propreté. Presque totalement auto-nettoyants, les appareils AquaClean se distinguent par la qualité de leurs matériaux. La technologie intégrée réduit considérablement les zones inaccessibles, où les salissures peuvent s’accumuler. L’émail spécial anti-rayure KeraTect® assure une protection durable des surfaces céramiques. La finition extrêmement lisse et non poreuse empêche les bactéries et les germes de se fixer et permet un nettoyage simple et efficace.



Découvrez toute l’offre de WC lavants Geberit AquaClean.

