Un bardage en ardoise naturelle transforme cette école en un lieu unique

L’ardoise en façade inscrit le bâtiment dans l’héritage des équipements du village et au même temps, ce système CUPACLAD apporte un air de modernité. Le résultat est une école moderne et durable qui réponde aux besoins des parents et enfants. Les habitants du village sentent que ce bâtiment fait déjà partie de Heudebouville.

CUPACLAD 101 Logic a été choisi pour les façades, qui sont au contact des enfants, notamment dans les cours de récréation. Ce système, développé par CUPA PIZARRAS, le leader mondial de l’ardoise naturelle, utilise une fixation invisible.



Caractérisé par son design simple et équilibré, ce système de bardage met en valeur la texture et la brillance de l’ardoise naturelle. Mais, au-delà du choix esthétique, il y a bien une logique d’usage et une réponse à un besoin de sécurité.



Le cabinet HEMAA architectes a proposé un projet innovant avec de l’ardoise naturelle en couverture et en façade.

« L’ardoise a la faculté d’être presque brillante parfois, on a des matins mi-ensoleillés mi nuageux, on a une réflexion qui apparaît, et donc on a une matière qui interagit avec le climat », explique Charles Hesters, associé et cofondateur d’HEMAA architectes.



CUPACLAD ouvre un nouveau monde de possibilités pour les projets en ardoise naturelle, avec des systèmes légers et adaptables, qui s’adaptent à toutes les surfaces.



Hubert Coleman Zoutu, maire de la ville, rappelle : « Nos enfants vont profiter d’un lieu gai et lumineux. Après leur visite de l’école, les habitants sont venus nous dire ‘Merci, merci monsieur le maire. C’est beau. On a hâte d’y être ! »