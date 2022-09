Technicof : la gamme de demi-coffres pour bloc baies inversé indispensable pour les constructions collectives et maisons individuelles

Réalisés en tôle galvanisée, les demi-coffres Technicof présentent une grande résistance. Les modèles Technicof TLS et TLV sont à destination des constructions collectives et individuelles et peuvent être également adaptés pour des ouvertures en angle. Le modèle Technicof TLH, à destination des constructions collectives et individuelles, est spécialement conçu pour intégrer des brise soleil orientables (BSO).