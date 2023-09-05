Iglu'® Green Roof de Daliform Group pour la toiture-jardin en milieu urbain

Iglu® Green Roof est un système à grande valeur écologique contre le bétonnage continu de nos villes et pour la réalisation de jardins suspendus et de toits verts en protection des systèmes d’imperméabilisation, garantissant une durée de vie prolongée du jardin.

Le principal problème des jardins suspendus était d’adapter le drainage afin d’éviter la mort de la végétation due à des excès, à la stagnation ou au manque d’eau.

Aujourd’hui, il est possible de réguler le drainage des jardins suspendus grâce au système Iglu’® Green Roof dont la surface permet une accumulation d’eau suffisante et l’évacuation de l’excès d’eau par des trous de « trop-plein ».

Réaliser un jardin suspendu avec le système Iglu’® Green Roof permet de répondre aux critères imposés par les administrations publiques en termes de paramètres de construction, d’économies d’énergie et de réduction et atténuation du déversement des eaux dans le réseau d’égouts.

Case History

L'architecture verte contre la dégradation sociale. Une tendance qui se répand de plus en plus non seulement en tant que concept d'ameublement de bâtiments privés et résidentiels de nouvelle génération, mais aussi pour réaménager les zones dégradées de la banlieue avec des solutions innovantes d'un point de vue technologique.



C'est le cas d'un ensemble de logements sociaux dans la ville de Boulogne Billancourt, autrefois habité par les ouvriers de la Citröen, aujourd'hui incorporé par Paris même et soumis à un réaménagement massif par de grands architectes tels que Jean Nouvel, Renzo Piano, Herzong & De Meuron pour n'en nommer que quelques-uns.



Ce qui était autrefois un quartier populaire se transforme aujourd'hui en l'un des quartiers les plus modernes et chics de la « Ville Lumière ». L'intervention en question concernait deux bâtiments construits dans les années 1960, en état de décrépitude et habités par des personnes en difficulté sociale, à qui il a été décidé de rendre l'espace de vie plus agréable et habitable : la surface de séparation entre les deux bâtiments, pour recouvrir garages, il a ensuite été transformé en espace vert.



Le principal problème qui se pose dans la réalisation de ces compositions est celui de créer les différents niveaux sans alourdir excessivement les structures porteuses. Bien sûr, la structure existante avait des possibilités limitées d'être davantage chargée et, par conséquent, l'utilisation d’Iglu’® Green Roof et du Système Atlantis était la solution idéale au problème.

En effet, grâce au Iglu’® Green Roof et au Système Atlantis, il a été possible de créer des espaces à différents niveaux rapidement, facilement et de manière absolument économique.



Daliform Group s'est toujours soucié de fournir des solutions innovantes dans le domaine de la construction, orientées vers la protection de l'environnement et les économies d'énergie. Les systèmes Iglu'® et Atlantis, à base de coffrages perdus en polypropylène 100% recyclé, initialement créés pour créer des vides sanitaires et vides sanitaires ventilés, ont trouvé au fil du temps un usage de plus en plus répandu dans d'autres domaines d'application tels que : la récupération et la collecte des eaux pluviales, le cycle allées et serres, applications anti-racines, toitures et jardins suspendus, géothermie et récupération de chaleur.