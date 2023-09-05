ConnexionS'abonner
Une rentrée chargée en événements pour Dierre France !

Publié le 05 septembre 2023

Septembre et octobre 2023 vont être 2 mois bien chargés pour la société Dierre France qui participe à 3 salons incontournables de la construction. Vous les retrouverez successivement sur Formatech, H’EXPO et Artibat en cette rentrée 2023.
Première étape de cette rentrée 2023 pour Dierre France : Lyon. Les équipes Dierre France seront présentes demain et après-demain (06 et 07 septembre) aux Halles Tony Garnier de Lyon à l’occasion du salon Formatech organisé par Eqip. Les commerciaux du secteur y tiendront un stand pour y présenter les différentes solutions de fermetures de sécurité proposées par Dierre France.

C’est ensuite à Nantes, au Parc des Expositions de la Beaujoire, que nous retrouverons Dierre France à l’occasion du salon H’EXPO qui se déroulera du 3 au 5 octobre. Venez les rencontrer stand J12 où leurs commerciaux vous accueilleront avec plaisir pour vous présenter leurs portes métalliques techniques coupe-feu et multi-usages, portes blindées anti-effraction, portes d’intérieur en bois et châssis à galandage, dont certains modèles seront exposés sur leur stand.

Enfin, dernier arrêt pour les équipes Dierre France : Rennes, à l’occasion du salon ARTIBAT qui se déroulera du 18 au 20 octobre au Parc des Expositions de Rennes Aéroport. Retrouvez-les stand 4 A43 dans le hall dédié à la Menuiserie et à la Fermeture, où leurs portes seront également exposées.

 

De la porte standard à la porte sur-mesure et personnalisée, Dierre France possède forcément le produit pour répondre aux besoins de vos chantiers. N’hésitez pas à venir leur présenter votre projet et découvrir la porte pouvant correspondre à vos attentes.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

