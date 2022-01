DALIFORM GROUP SRL

DALIFORM GROUP, aujourd’hui, est l’entreprise leader dans la création et la production de produits en plastique pour le monde des constructions.

C’est une société innovante qui répand la culture de l’excellent, en proposant les meilleurs produits et les meilleures solutions pour les lieux où l’on vit, où l’on travaille et où l’on s’amuse et qui aspire à aider tous ceux qui construisent à le faire de la manière la meilleure, la plus efficace et la plus belle pour une meilleure qualité de vie.



L’entreprise, avec son personnel technique d’ingénieurs hautement qualifiés, continue à être un “foyer d’innovations de grand succès” ; des innovation qui ont sensiblement amélioré la manière de construire dans des deux dernières décennies, en particulier avec les vides sanitaires aérés (IGLU’® et ATLANTIS), les planchers allégés bidirectionnels (U-BOOT® BETON) et monodirectionnels (U-BAHN® BETON), les prés aménagés (PRATOPRATICO®, E.C.O. de Pratopratico®, Easy Park®, Easy Ride, V-Green®).

DALIFORM GROUP est toujours en première ligne, prête à affronter, avec un enthousiasme immuable, les défis de demain. Daliform Group travaille en respectant rigoureusement les plus sévères Normes Internationales en termes de Qualité UNI EN ISO 9001, Environnement UNI EN ISO 14001, Sécurité BSI OHSAS 18001 et Responsabilité Sociale SA 8000. Les produits IGLU'® et U-BOOT® BETON sont aussi sous Avis Techniques du CSTB.