IKO VAP ALPA 3 en 1, le pare-vapeur multifonctions 3 en 1

IKO VAP ALPA 3 en 1 est un pare vapeur bitumineux triple fonction à base de liant ALPA, à armature voile de verre, munie d'un film thermofusible en sous-face et de bandes semi-continues de bitume auto-adhésives protégées par un film thermofusible en surface. Il possède une triple fonction : imprégnation de l'élément porteur, pare-vapeur et colle pour isolants alvéolaires. Par sa technique de mise en œuvre inédite, -sans colle ni EIF-, Il évite l’utilisation de produits liquides sur le chantier et donc la génération de déchets.

Il possède de nombreux atouts :