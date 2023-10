L’usage du container pour des logements d’urgence nouvelles générations

Le programme de logements d’urgence TectHome est un projet de 75 logements porté par Eiffage Immobilier Hors-site et Eiffage Immobilier Habitat Solidaire en partenariat avec le bailleur social Adoma.

L’opération trouve sa singularité dans les procédés constructifs dont elle est issue ! Grâce aux solutions en containers développées par B3 Ecodesign, filiale du Pôle Solutions Industrialisées d’Eiffage Construction, 95% des logements ont été préfabriqués en usine pour être ensuite acheminés sur site.

« C’est là l’un des avantages des solutions développées par B3 Ecodesign, réemployer des containers maritimes de dernier voyage pour produire des logements bas carbone et déplaçables permettant de répondre à des besoins temporaires pour différents publics : hébergements d’urgence, salariés déplacés, logements saisonniers ou encore logements étudiants ou sociaux. Et cela, avec la même exigence de qualité ! » témoigne Benjamin Pinaud, Secrétaire Général d’Eiffage Immobilier.

Au-delà de l’usage du container, c’est la performance du processus industriel qui est à souligner. Chaque module suit un nombre d’étapes identiques lors de sa fabrication en usine. À chaque pas de travail des contrôles sont réalisés pour assurer un niveau de qualité constant sur l’ensemble de la production, et ce en des délais de production optimisés. Sur l’opération, 5 mois de production ont été nécessaires en l’entrée sur la chaîne de production du 1er module et le début de la pose.

D’un autre côté, la préfabrication en usine permet une réduction considérable des déchets sur site grâce à une concentration et une gestion facilitée, mais aussi une réduction des nuisances sonores la quasi-totalité du projet a été réalisée hors site.

Si les avantages du procédé constructif ne sont plus à prouver, ils ne réduisent en rien l’attention qui a été portée sur le confort. Chaque logement est équipé d’une cuisine et d’une salle de bains en plus d’un espace nuit. L’objectif est de redonner un espace digne et un sentiment de chez soi aux hébergés.



Ils passeront par exemple d’une chambre d’hôtel sociale entre 9 et 12 m² en famille à 4, à un T3 de 50m² avec toute la qualité du confort des logements d’Eiffage Immobilier.

L’enjeu de ce projet repose également sur un permis précaire de 7 ans. En ayant fait appel aux solutions de B3 Ecodesign, les équipes d’Eiffage Immobilier Solutions Industrialisées et d’Eiffage Immobilier Habitat Solidaire se sont dotées de logements déplaçables et évolutifs ! Dans 7 ans, les logements pourront être démontés pour créer de nouveaux projets à coûts réduits car une partie du coût de travaux sera amortie.

L’objectif, donner une troisième vie à ces structures pour un bilan carbone toujours plus optimisé tout en garantissant un niveau de qualité identique et créer ainsi des pensions de famille, des logements étudiants à loyer réduits afin d’élargir le public qui pourra être aidé.

Save the date !

Retrouvez B3 Ecodesign et l’ensemble des autres entités constituant le pôle Solutions Industrialisées d’Eiffage Construction au salon de l’Union sociale pour l’habitat du 03 au 05 octobre 2023 à Nantes.

Photographe : Mickaël Tubiana

Architectes : 2A Design

Pour en savoir plus exit_to_app