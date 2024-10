L’éco-organisme Valobat lance de nouveaux services

Valobat continue de proposer de nouveaux services pour mieux accompagner tous les acteurs impliqués dans le tri des déchets de chantiers. L’éco-organisme met notamment en place une hotline, publie un nouveau guide de tri, et lance ses trophées.

Six mois après avoir dévoilé ses ambitions pour 2024, l’éco-organisme Valobat a profité du salon Batimat pour faire un nouveau point d’étape.

Lors d’une conférence de presse, l’éco-organisme a dressé un bilan chiffré, avec notamment 3 000 points de collecte déjà déployés – et un objectif de 5 000 d’ici fin 2024.

En matière de tonnage, Valobat peut se féliciter d’avoir vu les flux liés à la catégorie 1 de déchets multipliés par 4 entre 2023 et 2024, et ceux liés à catégorie 2 par 20 ! Concernant cette dernière catégorie, Hervé de Maistre, président de Valobat, note une « bonne surprise » pour le plâtre, et une « montée en puissance » de la menuiserie.

Une hotline pour plus de réactivité

Afin d’accompagner encore davantage les acteurs impliqués, Valobat annonce avoir mis en place depuis juin dernier une « hotline », accessible par mail et par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, pour permettre aux détenteurs de déchets de poser leurs questions. Pour encore plus de réactivité, l’éco-organisme envisage d’y ajouter une messagerie WhatsApp et un service de visio.

Outre ce service, Valobat précise avoir publié un nouveau « guide de tri » détaillé de 38 pages, également consultable en ligne. L’éco-organisme rappelle aussi l’existence d’un moteur de recherche sur son site, permettant d’accéder en quelques clics aux consignes de tri pour les différents matériaux et produits.

En 2025, l’éco-organisme testera également un dispositif d’« ambassadeurs chantiers ». Ces derniers se rendront directement sur le terrain pour aider les entreprises à passer le cap du tri.

Des trophées pour récompenser les chantiers exemplaires

Cette conférence était également l’occasion de donner le coup d’envoi des premiers « Trophées Valobat », organisés en partenariat avec l’association Construction21, déjà à l’origine des « Trophées Bâtiments Circulaires » et des « Trophées Bâtiments Résilients ».

L’objectif :mettre en valeur les bonnes pratiques et récompenser les chantiers exemplaires.

Les acteurs intéressés devront candidater d’ici le 10 janvier 2025 dans la catégorie « Réhabilitation », « Déconstruction/Démolition », ou « Construction neuve ».

Après une phase d’examen, la remise des prix se déroulera le 22 mai 2025 à Paris, et récompensera des lauréats dans quatre catégories : « Chantier exemplaire du tri », « Chantier exemplaire du réemploi », « Chantier exemplaire en valorisation », et « Grand prix du jury ».

Claire Lemonnier

Photo de une : C.L.