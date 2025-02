Des matériaux innovants pour une construction plus performante

La gamme PAE : des chapes et mortiers

La gamme PAE d'Edilteco® propose des chapes et mortiers légers prêts à l’emploi, conçus pour alléger les structures tout en améliorant l’isolation thermique et acoustique.

Grâce à leur composition à base de billes de polystyrène vierge expansé à granulométrie contrôlée et enrobées de l'adjuvant EIA. Ces solutions offrent une réduction de poids de 50 % à 90 % par rapport aux bétons traditionnels, un atout majeur aussi bien pour les constructions neuves que pour les projets de rénovation.

Leur mise en œuvre facile se fait à la bétonnière, à la pompe ou au malaxeur, avec une consistance mousseuse qui simplifie l’application et le lissage.

Les versions fibrées suppriment le besoin de treillis anti-fissuration et permettent un collage direct du carrelage dès 24h après, sans ragréage (suivant le produit).

Fiables et performants, ces produits respectent le DTU 26-2 et sont compatibles avec tous les revêtements.

La gamme ITE d’Edilteco®

Le système EDIL-Therm® PSE ou Minéral combine panneaux isolants (polystyrène expansé ou laine de roche) avec un enduit mince, offrant une performance thermique élevée et une finition personnalisable.

Le système ECAP®, quant à lui, facilite la mise en œuvre grâce à ses panneaux en polystyrène semi-finis, pré-enduits et tramés en usine.

Ces solutions garantissent une isolation thermique continue, réduisent les ponts thermiques et améliorent la performance énergétique des bâtiments.

Conçues pour s’adapter à toutes les contraintes, elles allient performance, esthétique et facilité de mise en œuvre.

L’enduit ISOLTECO® est une solution légère à base de billes de polystyrène, qui isole et imperméabilise les murs en une seule application. Facile à projeter, il s’adapte à tous types de supports et corrige les défauts de planimétrie en neuf comme en rénovation. Sa souplesse permet d’isoler des façades complexes là où les systèmes traditionnels ne conviennent pas.

La gamme PLANCHER : entrevous

Pour des planchers performants et bien isolés, Edilteco® propose une gamme d’entrevous innovants, conçus pour améliorer l’isolation thermique et optimiser la mise en œuvre.

EDIL-Moulé , des entrevous moulés en polystyrène expansé et ignifugé (M1), assurant isolation thermique et coffrage.

EDIL-Voutain + CI, une gamme d'entrevous découpés avec rupteur intégré breveté, limitant les ponts thermiques.

Nos solutions béton : poutrelles, poutres et prélinteaux

Edilteco® met à disposition une gamme complète de solutions béton, alliant robustesse, durabilité et facilité d’installation, adaptées aux chantiers neufs et en rénovation. Chaque projet bénéficie de l’expertise de notre bureau d’études, garantissant des solutions adaptées aux exigences structurelles et réglementaires.

La gamme EDIL-Poutrelle regroupe des poutrelles précontraintes certifiées NF, conçues en France et conformes au DTU. Polyvalentes, avec ou sans étais, elles garantissent des planchers robustes et durables, adaptés au neuf comme à la rénovation. Trois gammes existent, dont la gamme RE, renforcée en acier passif, permettant d’atteindre jusqu’à 8,30 m de portée avec étais. Leur qualité de fabrication assure une excellente résistance aux charges.

Le prélinteau est conçu pour faciliter la mise en œuvre tout en garantissant une adhérence optimale . Sa face supérieure rugueuse assure une fixation efficace avec la maçonnerie, tandis que sa face inférieure rugueuse permet une parfaite accroche de l'enduit. De plus, sa légèreté et la présence de sangles incorporées simplifient la manipulation et la pose sur chantier.

Les poutrelles EDIL-Poutrelle en béton précontraint, certifiées NF et conformes au DTU 23.5, assurent des planchers solides et durables. Leur crantage garantit une parfaite adhérence au béton de compression. Polyvalentes, elles se posent avec ou sans étais et conviennent aux chantiers neufs et en rénovation.

