IMAGE’IN, une porte automatique pour illuminer votre entrée !

« Ce qui me plaît dans le secteur de la porte automatique, c’est le potentiel d’innovations à explorer. Quand j’ai été mis en contact avec le CEA de Grenoble pour exploiter leurs recherches sur la diffusion de la lumière dans le verre, j’ai tout de suite vu les possibilités d’application sur nos portes automatiques ! Nous avons donc travaillé pour adapter leur technologie à nos portes, et imaginé tout un tas de solutions techniques aux contraintes qui se sont présentées. J’ai la chance de pouvoir m’appuyer en interne sur une équipe impliquée, curieuse et inventive ! », explique Yannick BOCQUET, président de Softica.