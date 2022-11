La paie BTP c’est compliqué ? Confiez-la aux experts BRZ !

La paie est une obligation légale qui s’inscrit dans une réglementation complexe et en constant changement. De ce fait, maintenir une ressource interne en charge des paies et faire une veille sociale quotidienne est à la fois risqué et coûteux. L’externalisation de la paie permet de se décharger du traitement des salaires et de ne plus craindre de faire face à des contrôles.