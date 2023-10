Softica revisite sa gamme intérieure de portes automatiques coulissantes

À l’origine, une histoire d’intuition

Précurseur sur le marché, le fabricant Softica a été le premier à lancer en 2006, la toute 1ère version des INNOVA et GALINO, les deux modèles de portes automatiques qui composent la gamme intérieure.

Cette nouvelle génération de portes automatiques d’intérieur fait valoir de nombreux atouts. Plus légères, plus fluides et plus intégrées que leurs grandes sœurs les portes automatiques piétonnes, elles se révèlent être une véritable innovation en termes d’accessibilité, de confort et d’esthétisme.

L’innovation étant depuis toujours un levier majeur du développement de Softica, ce fabricant français de portes automatiques est également le premier à avoir équipé ses portes d’une courroie lisse, un système breveté qui garantit un silence de fonctionnement optimal.

« Voyant que la porte automatique piétonne devenait la norme dans les commerces, je ne voyais pas pourquoi elle ne se généraliserait pas aussi dans l’intérieur des bâtiments ! C’est pourquoi j’ai mis mon bureau d’études sur le développement d’une gamme spécialement conçue pour l’intérieur car répondant à des contraintes différentes : besoin de silence, de fluidité, d’esthétisme, d’hygiène », explique Yannick BOCQUET, président de la SAS SOFTICA.

Les dernières évolutions de son offre INNOVA et GALINO

Softica présente aujourd’hui les dernières évolutions de ses deux modèles de portes automatiques d’intérieur : INNOVA à poser en applique et GALINO à poser en galandage entre cloisons.



Au cœur de ce développement, l’optimisation des performances au service du confort et de l’esthétique :

GALINO’IN : la porte automatique à galandage GALINO se pare de mille feux en intégrant un message lumineux sur son vantail ! Idéal pour affirmer sa marque ou pour informer les visiteurs, la GALINO’IN est composée d’un vitrage trempé gravé d’un message, qu’une barrette de LED éclaire sur la tranche.

Une nouvelle motorisation fonctionnant avec le sélecteur tactile Softica : il donne de multiples informations (affichage des défauts, état des composants et journal d’évènements, etc.) et permet de changer de mode soi-même. En association avec le sélecteur, une télécommande Bluetooth permet de commander sa porte depuis l’autre bout de la pièce !

: il donne de multiples informations (affichage des défauts, état des composants et journal d’évènements, etc.) et permet de changer de mode soi-même. En association avec le sélecteur, une télécommande Bluetooth permet de commander sa porte depuis l’autre bout de la pièce ! Le mode gestion de l’occupation ou SOFTI-ACCESS : avec le détecteur sans contact Magic Switch Chroma, SOFTICA propose l’installation d’un système de gestion d’occupation d’une salle. Doté de LED rouge et vert, le détecteur permet de gérer l’occupation, de l’indiquer grâce aux LEDS et de verrouiller la porte automatique si elle est équipée d’une ventouse.

Bénéfices des portes INNOVA et GALINO pour leurs utilisateurs

Les portes automatiques INNOVA et GALINO améliorent la qualité de vie des espaces de travail en termes :

D’espace : aucun dégagement n’est nécessaire autour de la porte car le vantail est soit dissimulé dans le mur (modèles GALINO’IN, GALINO) soit il coulisse le long de la cloison (modèle INNOVA). Particulièrement avantageux dans les pièces où la place est restreinte, le gain est de 1 m 2 par rapport à des portes battantes.

par rapport à des portes battantes. De confort : avec un volume sonore de moins de 45 dB, les portes SOFTICA sont les plus silencieuses du marché grâce à l’utilisation innovante et brevetée d’une courroie lisse et d’une motorisation sans balais ni réducteur.

D’hygiène : aucun contact avec des poignées grâces aux radars, télécommandes et touches sans contact.

D’accessibilité : l’ouverture par détection infrarouge facilite le passage des personnes âgées ou à mobilité réduite.

De sécurité : les portes peuvent être complétées d’un verrouillage par ventouse. Conformité LOW ENERGY norme EN 16005 et norme CE.

D’isolation : qualités d’isolation thermique et phonique (confidentialité) incontestables grâce au système d’ouverture et de fermeture automatique.

Pour des questions d’hygiène, mais aussi d’isolation phonique, thermique, d’esthétisme ou encore d’accessibilité, les portes automatiques d’intérieur SOFTICA sont devenues, pour de nombreux secteurs d’activité, LA solution incontournable à tous projets d’aménagement.

Pour voir le rendu d’une porte automatique GALINO’IN, les dentistes et orthodontistes pourront nous rendre visite cet automne :

les 10, 11,12 novembre aux journées de l’orthodontie (JO), Stand 07

les 29, 30 novembre, 1er et 2 décembre au salon de l’association dentaire française (ADF), Stand 2L20.

Pour en savoir plus exit_to_app