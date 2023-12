Innovation 2023 brevetée : Panorama Terrassenkit®

Panorama Terrassenkit® assure la création simplifiée de terrasses accessibles et la transformation de toitures-terrasses inaccessibles en terrasse à vivre sans fixation dans la dalle ni percement des étanchéités. Le système est composé d’un garde-corps et d’un système de lestage.

Le lestage est assuré par les matériaux couramment disponibles en toitures et balcons comme les dalles béton, les dalles céramiques, le planches de bois ou les matériaux composites.

Le système est indépendant du complexe d’étanchéité et d’isolation et peut être posé séparément. Il préserve les étanchéités et évite les ponts thermiques.

Le garde-corps propose un large choix de design :

Plusieurs mains courantes

Différents types et positionnements des modules de remplissages

Remplissage décoratif au choix (vitré, barreaudé, HPL, etc. )

Mise en œuvre modulaire, avec réglages sur chantier.

Produit en aluminium, durable et recyclable.

350 teintes disponibles suivant nos nuanciers à consulter en ligne.

Les + de Panorama Terrassenkit®