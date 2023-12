Les Primes Certificats d’Economies d’Energie (CEE), un vrai levier de développement pour les professionnels de la rénovation énergétique

Aujourd’hui, il est très difficile, pour certains lots travaux, de se passer de ces aides qui permettent de réduire drastiquement le montant des travaux réalisés avec un reste à charge minimisé.

Le dispositif des CEE constitue notamment une véritable opportunité pour les entreprises de la rénovation énergétique de réduire le montant de la facture de leurs clients et ainsi inciter à la réalisation de travaux.

Comment fonctionne le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie ?

Le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE), créé en 2005 par les autorités publiques pour accélérer la transition énergétique, impose aux Fournisseurs d’Energie (ou Obligés) tels que les distributeurs d’électricité, de gaz ou encore de carburant de mettre en œuvre des actions incitatives en faveur de l’environnement et notamment de la rénovation énergétique des bâtiments. Dans le secteur de la rénovation des logements, cela se traduit par le versement d’aides - dites Primes Énergie - aux particuliers qui font réaliser des travaux mais aussi dans certains cas aux entreprises qui les réalisent, en échange de CEE. Concrètement, le CEE est un document émis qui prouve que des travaux d’économie d’énergie ont été réalisés dans l’habitation et qui représente une quantité d’énergie économisée. Le montant de l'aide proposée tient compte de l'ampleur des économies d'énergie, des revenus du foyer et dans certains cas de la zone géographique. Et pour certains travaux répondant à des critères spécifiques, les fournisseurs d’énergie proposent des aides renforcées. Il s'agit des primes « Coup de Pouce ». Il faut savoir également que ces aides sont cumulables avec l’Éco-Prêt à Taux Zéro et MaPrimeRenov'

Quels sont les travaux éligibles ?

Même si chaque fournisseur d’énergie choisit les travaux éligibles à l’aide qu’il souhaite apporter, la Prime CEE ou Prime Énergie concerne principalement trois types de travaux :

Le chauffage : le remplacement d’une chaudière au fioul par un équipement tel que la Pompe à Chaleur (et notamment la PAC Air/Eau), le système solaire combiné (SSC) ou encore l’installation d’une chaudière biomasse

L’isolation : des combles ou des toitures, des murs ou des planchers

La ventilation / VMC

Comment développer votre activité avec la Prime CEE ?

La Prime CEE, peut devenir pour un professionnel de la rénovation énergétique, un véritable levier commercial dans le cas où il se charge lui-même du montage des dossiers CEE. En effet, il peut déduire directement de ses devis le montant de la prime versée et donc réaliser des devis très compétitifs. Il simplifie également les démarches administratives de son client, ce qui représente un vrai avantage concurrentiel. Pour cela, il doit travailler avec un acteur de confiance qui aura la capacité de l’accompagner dans la validation de ses dossiers mais aussi et surtout de lui payer rapidement ses Primes CEE.

Synerciel propose aux entreprises de la rénovation énergétique, membres de son réseau, les primes Énergie CEE d’EDF qui permettent à leurs clients de bénéficier de primes très attractives.

Les professionnels Synerciel qui deviennent Partenaires Economies d’Energie d’EDF bénéficient d’un règlement de leurs CEE sous 48h dès validation du dossier et d’un suivi renforcé pour contrôler la recevabilité de leurs dossiers. Ils disposent également d’une application qui facilite leurs démarches avec un simulateur intégré et d’un accompagnement personnalisé avec des interlocuteurs terrains dédiés ou encore des conseillers à distance.

Quelques exemples d’aides cumulant la Prime Energie EDF (avec Synerciel) et MaPrimeRénov’ :

Installation d’une PAC Air/Eau ou PAC Hybride : jusqu’à 9 100 €

Isolation des murs par l’extérieur : jusqu’à 77 €/m2

Installation d’un Système Solaire Combiné : jusqu’à 16 350 €

À noter : ces aides varient selon différents facteurs comme le nombre de personnes composant le foyer, les revenus ou encore la zone dans laquelle se situe le logement.

Si vous souhaitez déduire simplement la Prime CEE (EDF) de vos devis pour déclencher plus de ventes, prenez contact avec le Réseau Synerciel. Ils vous informeront en détail sur l’offre Partenaire Economies d’Energie d’EDF.

