Innovation marché ! Nouvelle gamme de chasse directe PRESTO dédiée spécialement aux cuvettes sans bride !

Quelles sont les spécificités des cuvettes sans bride par rapport aux cuvettes dites traditionnelles ?

Les cuvettes sans bride sont dépourvues du rebord, le repli intérieur de la cuvette, appelé la bride, qui sert à retenir l’eau propulsée de la chasse. Au contraire, l’eau est dirigée à l’intérieur de la cuvette par des orifices latéraux et centraux et à l’aide d’une petite lèvre en céramique.

Néanmoins, l’arrivée de cette nouveauté majeure chez les céramistes a poussé Presto à revoir la conception de ses chasses directes. Effectivement, la circulation et la répartition de l’eau après le déclenchement d’une chasse sont différentes d’une cuvette traditionnelle à une cuvette sans bride. En effet, avec ces nouvelles céramiques, sans reconception d’un nouveau système de chasse directe, il y a des risques d’éclaboussures et de projections d’eau à l’extérieur de la cuvette. Par ailleurs, l’hygiène est au cœur des priorités de tous et devient la priorité principale de tous les établissements recevant du public (ERP).

Les cuvettes sans bride tombent donc à pic, puisqu’elles évitent que les microbes, germes et bactéries se nichent sous la bride. Elles sont également très convoitées pour leur entretien facilité et leur design moderne plus épuré et font donc fureur sur le marché ! En les associant à la nouvelle gamme de chasse directe PRESTO, l’hygiène et l’efficacité des toilettes en sont optimisées.

Mais, qu’est-ce qu’une chasse directe ?

La principale particularité associée à la chasse directe est que contrairement à la chasse à réservoir souvent utilisée dans le résidentiel, son utilisation est optimale en collectivité, dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Tout d’abord, il n’y a pas de réserve d’eau, à l’inverse de sa consœur la chasse à réservoir. Son absence limite le développement des bactéries dû à la stagnation de l’eau. Au demeurant, les risques de fuites sont quasi-nuls. La chasse directe compte très peu de pièces mécaniques en contact avec l’eau, diminuant ainsi les risques d’entartrage des pièces et leur casse, ainsi qu’une maintenance trop importante suite à des utilisations répétitives.

Elle est également réutilisable immédiatement, il n’y a pas besoin d’attendre le temps de remplissage de la réserve d’eau, puisqu’il n’y en a pas. Les toilettes sont donc toujours disponibles même pendant les périodes de forte fréquentation, comme les mi-temps lors de matchs dans les stades, les entractes dans les théâtres ou cinémas…

Côté installation, la chasse directe est raccordée directement sur le réseau d’eau. La pression générée garantit une cuvette propre en une seule chasse et donc une hygiène irréprochable.