SALTI poursuit ses investissements dans les matériels verts et innovants

Après avoir déjà massivement investi en 2021, SALTI, loueur pour les professionnels, continue de recevoir cette année de nombreux matériels verts et innovants. Parmi les technologies les plus représentées dans ces récents arrivages : électrique tout terrain, hybride ou encore diesel Stage V.

Comme évoqué l’année passée, SALTI est conscient de son rôle à jouer dans la transition énergétique de ses clients, et propose de plus en plus d’alternatives de matériels avec un faible niveau d’émissions sonores ou polluantes.

Création d’une gamme de matériels verts et innovants

Pour répondre aux attentes du marché, le loueur a notamment choisi d’investir dans un grand nombre de matériels électriques ou hybrides, des technologies permettant d’évoluer sans bruit et sans dégager d’émissions de CO 2 (en mode électrique pour les machines hybrides). SALTI propose notamment les matériels suivants :

Nacelles télescopiques articulées électriques tout terrain et hybrides

Nacelles sur véhicule léger hybrides

Nacelles araignées full électrique (sur batterie et sur secteur)

Chariots industriels électriques

Tours d’éclairage hybrides

Nacelles sur ciseaux électriques tout terrain

…

SALTI a aussi fait le choix d’investir dans des matériels diesel respectant la norme antipollution Stage V. Ces derniers respectent eux aussi l’environnement, avec une réduction importante des émissions de particules fines et d’oxyde d’azote (NOx), et sont une alternative viable lorsqu’ils ne sont pas disponibles en version électrique ou hybride par exemple. SALTI met ainsi à disposition de nombreuses machines Stage V :

Nacelles télescopiques

Chariots télescopiques

Chariots rotatifs

Mini-pelles

Rouleaux

Dumpers

Chargeuses

Groupes électrogènes

…

Leviers d’innovation et de différenciation, ces nouveaux modèles intègrent la nouvelle gamme de “matériels verts et innovants” proposée par SALTI et spécialement créée pour mieux les distinguer, notamment sur le site internet.



Un autocollant, directement apposé sur les matériels concernés et comportant la mention “matériel vert et innovant”, permet également d’identifier rapidement le matériel comme étant respectueux de l’environnement et nouvelle génération.

SALTI partenaire de la transition énergétique de ses clients

En travaillant main dans la main avec ses fournisseurs, SALTI se place en véritable partenaire de la transition énergétique de ses clients et souhaite leur apporter des solutions efficaces, performantes et respectueuses de l’environnement.



La gamme de matériels verts et innovants, ainsi que plus de 600 références en élévation, manutention, travaux publics, énergie et bases-vie sont consultables sur salti.fr.

