URSA LANCE SON OPERATION COUP DOUBLE POUR LA PLANETE

Pour contribuer toujours davantage à la protection de l’environnement, URSA, spécialiste de l’isolation laine de verre minérale et polystyrène extrudé (XPS), vient de lancer l’opération spéciale « Coup double pour la planète ».

De quoi s’agit-il ?

Ouvert à tous les Négoces, GSB et Installateurs, inscrits ou non au programme relationnel « Les Experts by URSA », cette opération vise à planter des multiples de 2 022 arbres à travers une articulation simple :

Je m’inscris --> 1 arbre planté

Je m’inscris et j’envoie une photo d’un produit URSA en situation --> 2 arbres plantés

Comment ?

Inscription et envoie des photos sur ursacoupdoublepourlaplanete.fr entre le 10 février et le 10 avril

Quand ?

Participation des professionnels entre le 10 février et le 10 avril

Puis : présélection des photos par URSA qui postera sur les réseaux sociaux, celles qui mettront le plus en valeur la marque URSA et qui feront preuve d’originalité, autour de 4 catégories : Négoces, GSB, Installateurs et Installateurs adhérents au programme relationnel « Les Experts by URSA »

Enfin : ouverture des votes aux internautes pour choisir de liker leur photo préférée dans chaque catégorie.

A la clé ?

Au-delà de la satisfaction d’arbres plantés pour tous les participants, les auteurs des photos les plus likées remporteront une interview vidéo valorisant les engagements RSE de leur entreprise et la plantation de 500 arbres supplémentaires.

Objectif final :

planter des multiples de 2022 arbres en France avec la famille URSA (Négoces GSB et Installateurs) et rendre cette opération virale grâce au #coupdoublepourlaplanete, pour montrer que chaque geste individuel compte et que collectivement l’action peut avoir une vraie résonnance.



Rendez-vous courant avril pour savoir si le défi a été relevé !