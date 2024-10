Insérer les produits GEOSTAFF directement dans vos maquettes B.I.M est désormais possible !

Les avantages du BIM sont nombreux : visualiser ses projets plus facilement, réduire ses coûts, raccourcir ses délais, gagner en productivité et en qualité, tout cela grâce à une maquette numérique, qui vous permet de voir l’état d’avancement de votre chantier et d’avoir un accès à toutes les informations dont vous avez besoin : caractéristiques des matériaux, techniques que vous pouvez employer, CCTP. Aujourd’hui le BIM représente un véritable atout pour les entreprises de mise en œuvre.