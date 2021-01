ROCKWOOL, fabricant de solutions d’isolation en laine de roche, continue d’innover en élargissant sa gamme de produits pour les sous-sols et les parkings avec Rockfeu Wood FdC : plus esthétique, 100 % laine de roche et 100 % premium, il garantit une protection incendie totale.

QUOI ? Rockfeu Wood FdC est la solution idéale pour l'isolation des plafonds en fond de coffrage. C’est une solution qui offre l'esthétisme du bois allié aux 7 forces de la laine de roche. Rockfeu Wood FdC s'installe dans les parkings, les sous-sols, les caves, les garages, les vides sanitaires et les locaux techniques.



POURQUOI ? Rockfeu Wood FdC est installé avant le coulage de la dalle en béton et est optimisé pour le fond de coffrage, permettant de gagner du temps sur les chantiers.



QUAND ? En vente dès Janvier 2021.



OÙ ? Dans les négoces.



SIGNES PARTICULIERS : Rockfeu Wood FdC dispose d’une excellente performance thermique et d’une excellente protection contre le feu. Grâce aux fixations intégrées, les panneaux sont très faciles à poser, ce qui permet de gagner en temps de pose.



À SAVOIR : La technique du fond de coffrage est particulièrement appropriée pour l’isolation thermique des locaux non chauffés ou en extérieur. Elle représente aussi la technique de sécurité incendie la plus performante à destination des commerces et des logements ou pour les établissements recevant du public en alliant les performances acoustiques et thermiques intrinsèques à la laine de roche.