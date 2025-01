Isolation écoresponsable : EDILIANS et PEG s’associent pour un avenir durable du bâtiment

L’isolation durable : une réponse aux enjeux environnementaux

Face à l’impact environnemental important du secteur de la construction, les solutions d’isolation écologique, comme celles proposées par PEG, se démarquent. Ces matériaux innovants répondent aux exigences de performance énergétique tout en préservant les ressources naturelles. EcoPeg, fabriqué à partir de bouteilles plastiques post-consommation, illustre cette démarche en combinant recyclabilité, durabilité et efficacité thermique.

Les forces du partenariat EDILIANS-PEG

Ce partenariat repose sur des valeurs partagées : ancrage local, innovation et durabilité. Tandis qu’EDILIANS renforce son offre en solutions pour l’éco-habitat, PEG, pionnier dans la valorisation des déchets, continue de produire localement en Normandie. Ensemble, ils proposent aux artisans et distributeurs une alternative écologique conforme aux objectifs de transition énergétique.

EcoPeg : une isolation thermique et acoustique performante et écologique

→ Origine responsable : Fabriqué en France, EcoPeg valorise des bouteilles en plastique PET recyclées, réduisant ainsi la dépendance aux ressources pétrolières.

→ Caractéristiques techniques :

Disponible en rouleaux (L 5400 x l 1200 mm) et panneaux (L 1200 x l 600 mm) avec des épaisseurs allant de 45 à 120 mm.

(lambda 39) et (lambda 35).

(lambda 39) et (lambda 35). Certifié ACERMI et CSTB, respectant les normes de performance thermique et acoustique.

→ Propriétés exceptionnelles :

Résistance à l’humidité : Hydrophobe, il conserve ses performances même en cas de dégâts des eaux.

: Hydrophobe, il conserve ses performances même en cas de dégâts des eaux. Durabilité : Une durée de vie pouvant atteindre 50 ans, avec une excellente tenue mécanique évitant le tassement.

: Une durée de vie pouvant atteindre 50 ans, avec une excellente tenue mécanique évitant le tassement. Sécurité sanitaire : Non toxique, non irritant et certifié OEKO-Tex et A+ .

: Non toxique, non irritant et certifié . Facilité de pose : Léger, simple à découper et manipulable sans dégagement de poussière.

Une vision commune pour l’éco-construction

Ce partenariat stratégique reflète la volonté commune d’EDILIANS et PEG de contribuer à la transition énergétique et au développement d’une économie circulaire. Grâce à EcoPeg, les deux entreprises offrent aux professionnels et particuliers des solutions durables, performantes et respectueuses de l’environnement.

Olivier Delattre, Président d’EDILIANS Tech, déclare : « Ce partenariat avec PEG est une opportunité unique de proposer des solutions d’isolation innovantes, en phase avec les attentes des professionnels et des particuliers. » Manon Comalada, Directrice Générale de PEG, ajoute : « Grâce à la notoriété d’EDILIANS, ce partenariat propulsera EcoPeg comme une référence de l’isolation durable. »

Pourquoi choisir EcoPeg ?

En investissant dans des matériaux comme EcoPeg, vous participez activement à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments, tout en bénéficiant d’une isolation thermique et acoustique hautement performante. Faites confiance à EDILIANS et PEG pour construire un futur plus respectueux de l’environnement.

