Retour sur la Commission 2024 des Réseaux Menuisiers et Fabricants Certifiés Profils Systèmes

Les 21 et 22 novembre 2024, près de 50 Menuisiers et Fabricants Certifiés Profils Systèmes se sont retrouvés au Thou, en Charente-Maritime, chez Closura, un Fabricant Certifié emblématique. Cet événement marquant a aussi célébré l'arrivée de deux nouveaux adhérents au réseau pour 2024 : Beaufort Menuiseries (31) et Step Arcadia NSA (21).