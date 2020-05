Construction21 a lancé le 15 mars au MIPIM, à Cannes, la 5e édition de ses Green Solutions Awards. Ce concours international de bâtiments, quartiers et infrastructures durables est organisé avec le soutien de l’ADEME et de la Global Alliance for Buildings & Construction. Il vise à diffuser largement l’innovation afin d’accélérer notre transition vers un monde plus durable. Les lauréats seront dévoilés à Bonn, en novembre, à l’occasion de la Conférences des Parties sur le climat (COP23).