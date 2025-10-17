ISONAT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ISONAT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Isonat, PME innovante située à Mably (42) dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes est spécialisée dans l’isolation biosourcée en fibres de bois.

Elle est le seul acteur de la filière à concevoir, s’approvisionner et produire en France l’ensemble de ses gammes de panneaux isolants pour l’intérieur et l’extérieur.

Isonat participe ainsi à la vitalité économique de tout un territoire à travers une gestion durable des forêts et la création d’emplois.

De la conception à la fabrication de ses systèmes complets d’isolation, Isonat s’engage pour un habitat toujours plus confortable et source de bien-être.

Découvrez les solutions d'isolation thermique et acoustique en fibre de bois d’Isonat. Des produits performants et respectueux de l'environnement, sous marquage CE selon la norme produit EN 13171 et certifiés ACERMI : une garantie de performance et de qualité pour les professionnels de la construction.

Afin de vous accompagner, du choix des panneaux isolants en fibre de bois à leur mise en œuvre sur vos chantiers, Isonat met à votre disposition des services spécifiques. Notre offre logistique vous propose une livraison flexible du remplissage du camion, la possibilité de panacher les produits Isonat avec les produits Isover, un stockage des palettes à l’extérieur, la commande de systèmes complets et pour les clients situés à proximité de l’usine de Mably (42), de venir charger leurs propres camions.

Vous disposez aussi d’un service clients pour passer commande et suivre la livraison, d’une assistance technique sur vos chantiers, et d’un contact technico-commercial pour toutes demandes d’informations sur les produits, les conditions de livraison ou encore la mise en œuvre sur un chantier.

Confort en toutes saisons, proximité avec les clients et services exclusifs… Isonat représente la solution isolante biosourcée 100% française porteuse d’avenir.

Le savoir-faire Isonat :