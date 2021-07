ISOVER, PLACO® et ISONAT associent leurs expertises pour accompagner le développement de la construction bois

Des synergies avec les acteurs de la construction bois. À l’heure où la construction bois se positionne au cœur des enjeux du bâtiment, ISOVER, Placo® et Isonat mettent leurs expertises métiers et leurs solutions produits au service des acteurs de ce marché : pré-fabricateurs, façadiers, charpentiers, entreprises spécialisées bois, architectes, économistes de la construction et bureaux d’études. Les trois marques entendent les accompagner dans l’accélération de leurs projets de construction bois en développant des partenariats pour co-construire des solutions en réponse aux problématiques techniques de ce mode constructif.

Des expertises métiers au services des enjeux de la construction bois

Forts de leurs connaissances techniques dans les domaines de l’efficacité énergétique, l’acoustique, la protection au feu et l’hygrométrie, quatre enjeux majeurs de la construction bois, ISOVER, Placo® et Isonat proposent une gamme complète de solutions fabriquées en France :

ISOVER conçoit des solutions d’isolation durable pour répondre aux enjeux d’efficacité thermique, d’acoustique et de protection au feu . Le spécialiste s’inscrit dans une démarche continue d’optimisation de l’impact environnemental de ses produits, de l’efficacité énergétique, de la qualité de l’air intérieur et du bien-être.

. Le spécialiste s’inscrit dans une démarche continue d’optimisation de l’impact environnemental de ses produits, de l’efficacité énergétique, de la qualité de l’air intérieur et du bien-être. Placo® est engagé dans le développement de produits dédiés à l’habitat durable. Pionnier de la plaque de plâtre en France, l’expert innove en permanence afin de proposer des solutions techniques qui répondent aux exigences acoustiques, thermiques, décoratives, de qualité de l’air intérieur ... des particuliers et des professionnels.

... des particuliers et des professionnels. Isonat, entreprise innovante, est spécialisée dans l’isolation biosourcée en fibres de bois. L’entreprise conçoit et s’approvisionne en France pour l’ensemble de ses gammes et panneaux isolants dédiés à l’isolation par l’intérieur et l’extérieur.

Ces trois experts comptent à leur actif plusieurs références dans le domaine. En témoigne leur participation au projet Sensations à Strasbourg, premier programme de structure bois en France développé par l’Eurométropole de Strasbourg et réalisé par Bouygues Immobilier et KOZ Architecture. Plusieurs solutions ont été prescrites : Placoplatre BA 18S et Placoflam® qui participent à la protection feu, la laine de verre GR 32 pour la performance thermique, Placomarine® pour la résistance à l’humidité, Placo® Duo’Tech® 25 et Domisol LR pour optimiser l’acoustique, les plaques de plâtre Activ’Air® pour la qualité de l’air intérieur.

Des apporteurs de solutions globales pour toutes les parois

Informer, accompagner, guider : un coffret en édition limitée



ISOVER, Placo® et Isonat ont créé à l’occasion du Forum International Bois Construction un coffret en édition limitée, conçu tel un guide de la construction bois pour les logements collectifs. Il est introduit par une présentation des valeurs et des engagements des trois experts en matière de gestion durable des ressources naturelles, d’éco-innovation, de logistique et de l’analyse du cycle de vie.



Cet outil didactique se compose de 43 fiches produits recto/verso couvrant les quatre parois :

cloisons,

façades,

planchers,

toitures

Pédagogiques, elles présentent les fondamentaux de chaque solution via une vue 3D, leurs champs d’application, leurs bénéfices, leurs performances une composition détaillée schématisée du système et un descriptif technique.

Des engagements durables pour répondre aux enjeux de la construction

Gestion durable des ressources et des matières premières

ISOVER, Placo® et Isonat ont pour valeur commune la gestion durable des ressources et des matières premières. Tout est mis en œuvre pour respecter cet engagement majeur au cœur de leur ADN. Par exemple, les laines de verre ISOVER contiennent entre 40 % et 80 % de verre recyclé. 100 % biosourcé, le liant de sa nouvelle laine est élaboré à partir de matières premières issues des industries céréalières et sucrières. Les plaques de plâtre Placo® concernées intègrent en moyenne 20 % de matières recyclées. Le carton utilisé provient de forêts gérées de manière responsable ou de matière 100 % recyclée. Placo® réalise une exploitation responsable de ses carrières souterraines et aériennes avec suivi environnemental et remise en état. De son côté, Isonat utilise le Pin Douglas, certifié PEFC, pour la fabrication de ses isolants. Les plaquettes de bois qui composent ses produits proviennent de déchets de scieries du bassin roannais, sourcés dans un rayon maximum de 60 km autour de l’usine.

Éco-innovation

Les trois experts mettent tout en œuvre pour répondre aux exigences des professionnels visant des démarches de labellisation HQE, E+C-, Bâtiment Biosourcé... Leurs produits et solutions disposent de FDES, disponibles sur la base de données INIES et calculées sur une durée de vie de 50 ans. ISOVER et Placo® sont les premiers fournisseurs de FDES en France. Autre service exemplaire : l’offre LEAN by Placo® qui permet de minimiser les déchets sur chantiers en livrant la bonne quantité prédécoupée au bon endroit.

Gestion de fin de vie des produits

ISOVER et Placo® n’ont pas attendu l’avènement de la loi AGEC pour s’engager dans la gestion de la fin de vie de leurs produits. La laine de verre ISOVER et les plaques de plâtre Placo® sont recyclables à 100 % et à l’infini. ISOVER a mis en place la première filière au monde de recyclage de déchets de laine de verre issus du BTP : ISOVER Recycling. Premier recycleur de plaques de plâtre en France, la filière Placo® Recycling permet depuis 13 ans un recyclage des déchets de plaques de plâtre, réintroduits dans la production de nouveaux produits.

Pour en savoir plus exit_to_app