Un large panel de solutions au service de l’efficacité énergétique, dont certaines à fort taux de contenu recyclé (laine de verre Isocompact) ou d’autres biosourcées (isolant liège ou fibre de bois), en ligne avec l’engagement de Weber pour une construction et une rénovation plus durable. Un éventail d’outils également (comme des brochures spécialisées ou encore des formations et une assistance sur chantier) accompagne au mieux les artisans et entreprises du bâtiment pour une mise en œuvre soignée, garante de la durabilité et de l’efficacité des différents systèmes ITE. Une exhaustivité de solutions qui saura également séduire architectes et prescripteurs !

Weber affiche ainsi une expertise reconnue en enveloppe du bâti conciliant performances thermiques, exigences architecturales et engagement environnemental.

Des systèmes ITE pluriels adaptés à chaque chantier

La marque de fabrique Weber en termes d’ITE est d’avoir su développer un éventail exhaustif de systèmes certifiés permettant de s’adapter idéalement à tous les projets, pour des mises en œuvre aussi bien sur maisons individuelles que sur logements collectifs, en neuf comme en rénovation.

Au rang des isolants, Weber propose liège et fibre de bois, des matériaux biosourcés permettant de capter du carbone qui sera stocké dans le matériau durant sa vie en œuvre dans le bâtiment, ainsi que laine de roche (dérivée du basalte), laine de verre (composée de verre recyclé jusqu’à 80 %), mousse résolique (intégrant de la bakelite) et enfin polystyrène expansé (PSE blanc, économique, et PSE gris, affichant une performance thermique 20 % supérieur au blanc). À partir de ces 7 isolants, Weber déploie 10 systèmes complets, dont la majorité décline son appellation de webertherm XM, couche de base universelle à la chaux aérienne, appliquée en 5 mm d’épaisseur, à associer à la trame webertherm fibre de verre (4,5 x 4,5 mm).

webertherm XM natura et webertherm XM natura COB

webertherm XM natura se compose de panneaux de liège de 10 à 300 mm d’épaisseurs (format 1,00 x 0,50 m à bords droits), d’un sous-enduit à la chaux aérienne et de multiples enduits de finitions aux aspects et couleurs des plus variés. Bénéfice majeur de ce système ITE en pose collée et calée- chevillée : la nature même de son isolant, le liège, 100 % biosourcé. Il présente, en effet, un excellent bilan carbone, idéal pour les opérations E+C- (FDES vérifiée).

Sa conductivité thermique de 0.040 W/ (m.K), soit une résistance thermique maximum de 5 m2.K/W, est certifiée ACERMI. La propriété imputrescible du liège associée à une résistance en compression optimale (supérieure à 100 Kpa) permet à ce système ITE un usage en milieu humide, notamment en isolation des soubassements, enterrés ou non. Son excellente perméabilité à la vapeur d’eau en fait, par ailleurs, l’allié du bâti ancien, pour des parois saines. Enfin, validé par un test LEPIR2, le système webertherm XM natura ne nécessite aucun aménagement en bandes coupe-feu, confirmant son excellent comportement en cas d’incendie (classement B-s1, d0).



Par ailleurs, la Construction à Ossature Bois se révélant l’un des axes de développement du savoir-faire Weber, l’industriel a adapté webertherm XM natura pour une mise en œuvre COB.

webertherm XM fibre de bois et webertherm XM fibre de bois COB

Destiné aux supports maçonnés et, désormais, aux ossatures bois, webertherm XM fibre de bois intègre des panneaux de 30 à 280 mm d’épaisseurs, conçus à partir de chutes de bois (issu de forêts françaises certifiées et gérées durablement), broyées et agglomérées avec de la résine. Un sous-enduit à la chaux aérienne s’y associe et un large panel de finitions (silicates, organiques, minérales minces et semi épaisses) allie, là-encore, technique et esthétique.

Tout comme l’utilisation du liège, celle d’un isolant fibre de bois permet le stockage de carbone dans le matériau durant sa vie en œuvre dans le bâtiment, tout en assurant le bien-être des occupants, critères fondamentaux de la RE 2020. Fort d’une FDES vérifiée, webertherm XM fibre de bois peut contribuer à l’obtention de points précieux dans le cadre de certifications environnementales des bâtiments telles que LEED, BREEAM et HQE.



Sa faible conductivité thermique certifiée Keymark de 0.039 W/(m.K) dans sa version classique et de 0.040 à 0.047 W/ (m.K) pour l’opus COB, ainsi que sa forte capacité thermique massique de 2100 J/(kg.k) confèrent à webertherm XM fibre de bois des performances d’isolation optimales (stockant les calories durant la journée pour les restituer vers l’extérieur durant la nuit). Rappelons que le bois a la faculté de réguler l’humidité, évitant la prolifération de moisissures par exemple, pour un air intérieur plus sain.

Comme son homologue webertherm XM natura, ce système ne requiert aucun aménagement en bandes coupe-feu (classement B-s1, d0).

