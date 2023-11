aroTHERM plus, pompe à chaleur air-eau haute température

La pompe à chaleur aroTHERM plus en quelques mots

aroTHERM plus est une pompe à chaleur de type air-eau monobloc, fournissant, en sortie, une eau atteignant les 75°C (pour O°C extérieur). Équipée du fluide frigorigène R290, elle présente un rendement optimal pour un impact environnemental réduit au minimum.

Cette PAC haute température est idéale en rénovation : elle s’adapte aux émetteurs de chaleur en place sans qu’il soit nécessaire de les changer. L’équipement convient donc parfaitement au remplacement des anciennes chaudières à gaz ou au fioul.

La gamme aroTHERM plus et ses multiples accessoires s’adaptent à toutes les configurations. La pompe à chaleur peut s’installer en mode chauffage seul ou intégrer la production d’eau chaude sanitaire. Elle convient à la régulation par zone, au rafraîchissement, à la gestion d’un système collectif, etc.

Plus de détails dans ce qui suit.

Performance énergétique et respect de l’environnement

Chaque élément de la pompe à chaleur aroTHERM Plus a été pensé pour minimiser son impact environnemental tout en maximisant l’efficacité du système.

Utilisation d’un fluide frigorigène naturel

En choisissant d’équiper la pompe à chaleur avec le fluide R290, Vaillant affirme son statut de pionnier dans le développement d’équipements de chauffage innovants et éco-responsables.

Le fluide R290 fait partie des fluides frigorigènes de nouvelle génération. Son potentiel de réchauffement global se limite à 3, une valeur environ 700 fois plus faible que celle des produits traditionnellement utilisés dans ce type de PAC.

L’absence de restriction d’utilisation ou de production facilite son approvisionnement et fait de ce fluide naturel une solution à la fois simple et durable pour l’installateur comme pour le client final.

Optimisation des performances thermiques

Le fluide frigorigène R290 ajoute aux points précédents d’excellentes qualités thermiques. Sa capacité de refroidissement et de chauffage permet à aroTHERM plus d’atteindre des niveaux de performance élevés, même dans des conditions climatiques défavorables.

Disponible en 5 modèles (selon une gamme de puissance allant de 4 à 15 kW), la pompe à chaleur affiche une excellente efficacité énergétique et un classement ERP A+++ pour la partie chauffage.

La PAC possède par ailleurs le label PV Ready : sa performance peut encore être améliorée en couplant l’appareil avec une solution photovoltaïque afin de permettre l’autoconsommation d’électricité.

Un autre bon point pour aroTHERM Plus dans sa participation aux objectifs de sobriété énergétique.

Savoir-faire allemand et durabilité

Entièrement conçue et développée en Allemagne, la pompe à chaleur haute température aroTHERM Plus bénéficie d’un savoir-faire affûté, vieux de plus de 150 ans.

De la R&D aux chaînes de fabrication, les produits Vaillant sont testés avec un soin extrême pour leur assurer une performance aussi durable que remarquable.

Silence de fonctionnement exceptionnel

Respecter la nature, c’est également être capable de s’intégrer avec discrétion dans son environnement.

Isolation phonique, silent blocks, conception réfléchie, démarrage progressif, qualité des matériaux, autant de facteurs assurant une réduction maximale des émissions sonores de notre PAC. Son unité extérieure présente une pression acoustique de 32 dB(A) à 5 mètres. Une valeur référence sur le marché de la pompe à chaleur air-eau.

Une grande facilité de pose et de mise en service

La pompe à chaleur aroTHERM plus est livrée avec un module mural ou une colonne hydraulique s’intégrant aisément dans l’habitation. Ces derniers peuvent être posés à proximité comme à distance de l’unité extérieure selon la configuration du logement. Une flexibilité appréciée pour des installations sur-mesure.

Le fluide frigorigène naturel utilisé dans l’appareil est par ailleurs destiné à faciliter le travail de nos installateurs et techniciens SAV, quelle que soit l’intervention prévue :

Pose et mise en service

Elles peuvent être menées sans ouvrir l’unité extérieure de la PAC. Nul besoin d’attestation ou de démarche spécifique.

Vaillant met à votre disposition de nombreuses notices et plusieurs vidéos explicatives directement accessibles par QR Code ;

Diagnostic et entretien

Grâce aux multiples capteurs intégrés au système, le contrôle de la pompe à chaleur s’effectue depuis son interface afin d’éviter toute manipulation du circuit frigorifique ;

Dépannage

Les composants de l’appareil sont facilement accessibles en cas d’intervention plus complexe.

Par ailleurs, aucune opération de récupération n’est nécessaire lorsque le fluide R290 est libéré dans l’atmosphère.

Les pièces détachées restent disponibles au minimum 15 ans après la fin de la production en série de l’appareil.

Les composants de la pompe à chaleur aroTHERM plus sont garantis 2 ans. Cette garantie est étendue à 5 ans pour le compresseur et la cuve de la colonne hydraulique, sous réserve d’une mise en service réalisée par un installateur agréé Vaillant et d’un entretien conforme à la réglementation.

