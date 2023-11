REP PMCB et Ecominéro : « le déploiement est conforme à nos prévisions »

Quel bilan tirez-vous des premiers mois de déploiement de la REP ?

Six mois seulement après le démarrage opérationnel de la REP PMCB, Ecominéro compte déjà plus de 2400 adhérents pour la catégorie 1 (déchets inertes) et nous représentons près de 90 % des volumes des produits et matériaux inertes pour la construction des bâtiments mis en marché en France.

Un jalon significatif a également été franchi dès le mois d’octobre avec le soutien de plus d’un million de tonnes de déchets inertes et nous visons 2 millions de tonnes de déchets inertes soutenues d’ici la fin de l’année.

Parallèlement, nous poursuivons notre dynamique de contractualisation avec l’ensemble des opérateurs de déchets. 1500 points de collecte répartis sur l'ensemble du territoire national et dans les DROM COM ont déjà rejoint le réseau Ecominéro et nous prévoyons d’atteindre 5000 points d’apport volontaires au premier trimestre 2024.

Il s’agit d’une progression rapide qui démontre notre volonté et, celle de l’ensemble des acteurs de la filière, de valoriser 90% de déchets inertes en 2028, contre 76% à ce jour.

Comment vous positionnez-vous sur les tarifs des écocontributions pour l’année 2024 ?

Nous avons informé nos entreprises adhérentes que ses tarifs d’écocontributions n’augmenteront pas au 1er janvier 2024 pour tous les PMCB de la filière minérale.



En effet, afin de donner de la visibilité à l’ensemble des entreprises et dans un contexte économique difficile pour la filière bâtiment, nous avons précisé qu’aucune augmentation de nos tarifs d’écocontributions n’est prévue avant le 1er mai 2024.



Conformément à ses obligations contractuelles, Ecominéro respectera le délai de 3 mois de préavis avant toute éventuelle évolution de ses tarifs d’écocontributions. François Demeure Dit Latte

Directeur général d’Ecominéro

