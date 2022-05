JK Technic vous donne rendez-vous au SEPEM de Colmar !

Le caillebotis est le plus souvent associé au plancher industriel. Pourtant, il est possible de l’utiliser en tant qu’élément décoratif (clôture, garde-corps, brise soleil, façade). JK Technic propose une multitude de déclinaisons. Au niveau des matières : acier, aluminium, inox et polyester. Au niveau de la forme : droit, mi-fer et lame inclinée. Et au niveau de la finition : anodisation, décapage, brut, galvanisation et thermolaquage. Le caillebotis s’intègre ainsi facilement dans tous les environnements.