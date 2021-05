Chez hygi.de - la plus importante boutique en ligne de produits de nettoyage et d’entretien d’Allemagne - la logistique doit satisfaire quotidiennement à des exigences très poussées. C’est pourquoi un nouveau centre logistique a vu le jour à Telgte, en Allemagne. Désormais, non seulement le processus de fonctionnement est particulièrement rationnalisé mais le bilan énergétique s’est vu lui aussi optimisé. En comparaison avec l’ancien site, la consommation d’électricité a diminué d’un peu plus de deux tiers grâce aux luminaires LED éco-énergétiques TRILUX et à un concept d’éclairage ambitieux sans interrupteur.