Knauf présente sa nouvelle plaque de plâtre universelle

Pour gagner en efficacité et en simplicité sur les chantiers, Knauf présente LaPlaK®, la plaque de plâtre unique qui simplifie les projets de rénovation.

Avec LaPlaK®, les choix de plaques de plâtre et les estimations pour chaque projet sont simplifiés : fini les préoccupations liées à la gestion de multiples matériaux, au choix des plaques ou aux calculs complexes... L'ensemble du chantier peut être traité avec une seule et même plaque... La PlaK®.

Une plaque, une multitude d’avantages

Knauf LaPlaK® s’adapte à toutes les situations et offre des atouts essentiels pour des rénovations réussies :

Résistance à l’eau : Idéale pour les pièces humides comme les salles de bain grâce à ses propriétés hydrofuges.

: Idéale pour les pièces humides comme les salles de bain grâce à ses propriétés hydrofuges. Isolation acoustique : Réduction des bruits avec une amélioration de +3 dB en cloison 72/48 par rapport à une plaque standard KS13.

: Réduction des bruits avec une amélioration de +3 dB en cloison 72/48 par rapport à une plaque standard KS13. Résistance aux chocs : Plâtre haute densité pour une durabilité accrue face aux impacts.

: Plâtre haute densité pour une durabilité accrue face aux impacts. Purification de l’air intérieur : Grâce à la technologie Knauf Cleaneo® C, elle réduit jusqu’à 80 % la concentration en formaldéhyde, garantissant un environnement plus sain.

: Grâce à la technologie Knauf Cleaneo® C, elle réduit jusqu’à 80 % la concentration en formaldéhyde, garantissant un environnement plus sain. Finition impeccable : Son parement blanc facilite la peinture et assure un rendu esthétique.

Une solution universelle et polyvalente

Disponible en largeur 1 200 mm et en longueurs 2 600 ou 2 700 mm, Knauf LaPlaK® convient à toutes les applications : cloisons, contre-cloisons et plafonds. Compatible avec tous types d’isolants, y compris les isolants biosourcés comme Knauf ThermaSoft® natura, elle répond aux exigences des projets les plus variés, tout en respectant les normes de sécurité (résistance au feu EI 30, type F selon la norme EN 520).

Knauf LaPlaK® : la réponse idéale pour les projets de rénovation

Facile à poser, performante et polyvalente, Knauf LaPlaK® est la solution incontournable pour les artisans.

Idéale pour les configurations suivantes :

Réalisation de contre-cloisons dans les bâtiments d’habitation de la 1ère à la 4ème famille et dans les ERP (en remplacement d’une plaque Knauf standard KS 13)

Réalisation des plafonds et rampants des pièces habitables des derniers niveaux dans les bâtiments d’habitation de la 1ère à la 4ème famille (en remplacement d’une plaque Knauf standard KS 13)

Réalisation des plafonds des pièces habitables des niveaux intermédiaires dans les bâtiments d’habitation de la 1ère à la 2ème famille (en remplacement d’une plaque Knauf Feu KF 13)

Pour en savoir plus exit_to_app